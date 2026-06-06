Televīzijas šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Magone Liedeskalna joprojām ciemojas pie pazīstamā aktiera Edgara Pujāta, un abu tikšanās gaisotni caurvij nepiespiests humors un abpusēja koķetērija.
Mundrā vārdu pārmaiņa par ikdienu, mīlestību un nākotnes iecerēm noved pie Magoni pie atklāsmes: "Ja mēs nopietni, lai gan tik nopietni neesam, iepazīties uz aci katru reizi ir forši. Nostāsti ir kaut kas cits. Kā mēs cilvēki skatuves apritē – prieks, ka varam saprast, kas ir kas. Ja jau tā skatuves darbība ir, tad jau varbūt var kādu pasākumu sarunāt."
Dzejnieces monologu par potenciālajiem radošajiem projektiem un domu par iespējamo dzīvesvietas maiņu, izvēloties Liepāju, pēkšņi pārtrauc namatēva praktiskais aicinājums: "Jāēd zupa, citādi atdzisīs!"
Ar maltīti gan nekas nebeidzas, jo Pujāts tūlīt pat pieceļas, lai sarūpētu mūzikas atskaņotāju. "Nākamajai sievai taču jāuzdzied!" viņš smejoties paziņo, atstājot Magoni manāmi pārsteigtu. Par šādu pavērsienu dzejniece tikai pasmaida: "Ak, jau šitā! Pirmais randiņš jau... Vakariņas ir, sieva nākamā..."
Tikmēr aizkadrā Magone spriež: "Viņam 55, man tūlīt 45. Ko te vairs gaidīt! Vai nu uz skatuves, vai dzīvē, vai abos divos – kas to lai zina! Nav jau vēl redzēts, ko tās zvaigznes mums paredzējušas, jānoskaidro!"
Jautrība sit augstu vilni, un sarunas gaitā aktieris sāk izjautāt viešņu par viņas televīzijas pieredzi. Magone nesmejas un nekautrējas izcelt savu unikalitāti, uzsverot, ka viņa ir šova nemainīgā vērtība, lai kā mainītos pārējie dalībnieki: "50% Latvijas auditorija ir manējā, neviens nevar mani aizvietot, tāpēc esmu tur esmu no 2019. gada. Visu cieņu, paldies!"
Pujāts izsaka atzinību dzejnieces panākumiem, tomēr draudzīgi pavelk uz zoba, ka slava nav mūžīga. Tam piekrīt arī pati Magone, neslēpjot, ka tieši šī iemesla dēļ ir gatava jauniem meklējumiem un lūko pēc vīra, kas abiem atkal liek sirsnīgi pasmieties.
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