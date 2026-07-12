360TV raidījumā "Ģimene burkā" Agrita Bindre atklāj, ka pēc pārcelšanās uz jaunajām mājām Iecavā beidzot atradusi laiku sev un sākusi jaunu nodarbi. Lai gan iepriekš viņa apmeklēja ansambļa mēģinājumus, šobrīd par jauno sirdslietu kļuvusi dejošana.
Agrita stāsta, ka ideja izmēģināt “Ladies Fitness” nodarbības ar deju elementiem radusies pavisam spontāni. Sākumā viņa uz nodarbību devusies ar nelielām bažām, jo ilgāku laiku nebija aktīvi izkustinājusi ķermeni.
"Godīgi sakot, man bija bail, kā būs, bet pēc nodarbības sapratu, cik tas ir forši. Jutos enerģijas pilna," atzīst Agrita.
Viņa neslēpj, ka labprāt nodarbības apmeklētu biežāk, jo šobrīd tās notiek tikai reizi nedēļā. Agrita atzīst, ka dejošana šobrīd kļuvusi par prioritāti, jo pēc pārcelšanās uz mēģinājumiem izbraukāt vairs nav tik ērti.
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