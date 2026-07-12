Sestdien, 12. jūlijā, Mežaparka Lielajā estrādē izskanēja koncerts "Manai dzimtenei", pulcējot vairāk nekā 6000 dziedātāju no vairāk nekā 200 koriem, kā arī solistus un aktierus no Latvijas un ārvalstīm. Aplūko foto!
Koncerta programmā skanēja Raimonda Paula kompozīcijas, kurām aktīvi pievienojās arī skatītāji, kopīgi dziedot līdzi.
Pasākuma režisore bija Dita Lūriņa. Interviju ar režisori lasi šeit.
Pēc koncerta notika iepriekš iecerētā Sadziedāšanās nakts, kas pulcēja daudzus dalībniekus un turpinājās līdz vēlam vakaram.
Lai nodrošinātu ērtāku nokļūšanu mājās, pēc pasākuma tika organizēti papildu elektrovilcienu, tramvaju un autobusu reisi. No pieturvietas "Mangaļi" uz Rīgas Centrālo staciju kursēja papildu elektrovilcieni, savukārt "Rīgas satiksme" nodrošināja papildu 11. tramvaja un 48. autobusa reisus.
Jau iepriekš plašu rezonansi bija izraisījušas domstarpības starp komponistu Raimondu Paulu un koncerta rīkotājiem par pasākuma norisi un maestro vārda izmantošanu tā nosaukumā. Vēlāk koncerta nosaukums tika mainīts, no tā izņemot komponista vārdu, un daļa iepriekš pieteikto mākslinieku no dalības atteicās.
Maijā Ģenerālprokuratūra sāka kriminālprocesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista personas datiem saistībā ar koncerta organizēšanu. Pasākuma rīkotāji iepriekš uzsvēra, ka organizēšanā rīkojušies tiesiski un labticīgi, saņemot nepieciešamās atļaujas un licences, un pauda cerību, ka izmeklēšana noskaidros visus lietas apstākļus.
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