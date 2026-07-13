Grupa "Imants Daksis & Dīvainās pasaules gaisma" publicē savu pirmo singlu un videoklipu "Sliktāk vairs nevar būt!" — vasaras sezonai netipisku darbu ar izteiktu ziemas noskaņu.
Singls tapis kā grupas pirmais ieraksts, bet videoklips veidots animācijas un kolāžas estētikā. Svinot šo notikumu, grupa gatavojas festivālam "Laba Daba" un aicina uz bezmaksas pārsteiguma koncertu 8. augustā pilsētvidē Rīgā.
Imants Daksis par jauno dziesmu stāsta: "Šī dziesma, neskatoties uz nosaukumu, patiesībā pauž augstākā līmeņa optimismu, jo, ja vairs nevar būt sliktāk, tas nozīmē, ka nu jau būs tikai labāk. Tā sarakstīta pirms daudziem gadiem un ir veltījums manai sešpadsmitajai dzimšanas dienai, kuru aristokrātiski pavadīju viens pats tukšā pasažieru vilcienā Skultes stacijā. Pa logu mežs un tumsa, maisiņš ar nopirktajām kasetēm pačibējis, bet ārā tikt arī nav iespējams. Un tomēr virs katra bezdibeņa atkal uzaust rīts. Jaunības dumpinieciskums un draugu pavedinošā ietekme gan lai paliek uz manas tālaika sirdsapziņas, tomēr vesela nakts astoņu vagonu sastāva vilcienā joprojām atmiņās dzīvo kā reizē eksistenciāls un amizants piedzīvojums. Cita starpā dziesma ir solidārs vēstījums tiem, kam nu jau drīz vairs nebūs sešpadsmit un šķiet, ka sasniegts dzīves zemākais punkts.
Ja laicīgi attīsta humoru un spēju mazliet pasmieties par sevi galīgi stulbās, turklāt vēl paša radītās situācijās, pēcāk dzīvē tas var noderēt."
Dziesma ierakstīta mājas studijā un producēta pašrocīgi. Mākslinieciskais producents, idejas un dziesmas autors Imants Daksis veidoja šo darbu kā skaņu kolāžu, pamata ģitāras skanējumu papildinot ar psihedēliskiem balss skaņu efektiem. Pie dziesmas miksēšanas strādāja grupas basiste Karlīna Arente.
Mūzikas video filmēts ziemā, un tā veidošanā piedalījušies paši apvienības mūziķi, kuri redzami kā četri starpsvētku rēgi, klīstot pa pilsētu. "Tā kā mūsu grupas nosaukumā ir ietverts vārds "dīvains", tad pilnīgi pašsaprotami šķiet, ka vasaras vidū jāpublicē dziesmas klips, kurā valda Ziemassvētku noskaņa," komentē Imants.
"Mēs vienkārši paņēmām līdzi "handycam" (rokas kameru) un izgājām ielās," piebilst Mersedese, "skraidījām pa Rīgas centru, meklējot savu vietu pilsētā starp svētku eglītēm, tirdziņiem un drudžaini skrienošiem cilvēkiem. Video redzamais rotaļīgums savijas ar svētku laikam raksturīgo smeldzi, grupas dalībnieku atveidotajiem tēliem iemiesojot reizē grotesku pacilātību un zināmu eksistenciālu bezmērķību."
Daksis turpina: "Mēs esam elastīga, mobila grupa. Un vispār labprāt pārsvarā spēlētu nestandarta vietās. Līdz ar to mēs aicinām uz bezmaksas koncertu, par kuru drīzumā tiks izziņota informācija mūsu sociālo tīklu platformās. Lai tik saausās nestandarta vietu īpašnieki. Galvenais ir elektrības padeve. Turklāt mēs varam uzstāties gan trīs, gan četru cilvēku sastāvā."
Pērnā gada rudenī tika dibināta jauna grupa "Imants Daksis & Dīvainās pasaules gaisma", kurā darbojas Imants Daksis (balss, ģitāra), Karlīna Arente (bass), Mersedese Margoite (taustiņi) un Edgars Lilje (bungas). Apvienības idejiskais pamats meklējams dziesminieka Imanta Dakša agrākajā grupā "Pasaules gaisma", kas šī gadsimta sākumā sevi spilgti pieteica ar eksistenciāliem dziesmu tekstiem, neierastu skanējumu un ekspresīvu skatuves tēlu, dalībniekiem uzstājoties kā apokaliptiskiem mīmiem ar grimētām sejām.
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