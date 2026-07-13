AS "Latvijas valsts meži" (LVM) par 26,385 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāri ir mežs Ludzas novada Pasienes pagastā, informē Zemkopības ministrijā (ZM).
ZM norāda, ka pagājušās nedēļas nogalē Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētas izmaiņas, ar kurām LVM kļuvusi par īpašnieci diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā.
Ministrijā skaidro, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmumu iegādei bija nepieciešama Ministru kabineta piekrišana, ko LVM saņēma šī gada 30. jūnijā, kad tika izskatīts rīkojuma projekts par LVM līdzdalību SIA "Gosk Latvia" un SIA "Waldemark".
ZM atzīmē, ka iegādātajā meža īpašumā valdošās koku sugas ir egle (aptuveni 1600 hektāri), bērzs (aptuveni 1500 hektāri) un priede (aptuveni 600 hektāri), bet pārējās platībās aug citas koku sugas. Aptuveni 80 hektāri no meža platības ir aizsargājamās teritorijas, savukārt vēl 600 hektāri ir lauksaimniecības zeme.
Zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS) pauž, ka šim darījumam ir liela mēroga ietekme uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību. Lielu meža platību apsaimniekošana nozīmē ilgstoši stabilu pieprasījumu pēc vietējiem pakalpojumiem, nodrošinot darbu Latvijas uzņēmumiem, stabilus ienākumus Latgales ģimenēm un lielāku saimniecisko aktivitāti Latvijas austrumu pierobežā.
Ministrs uzsver arī meža platības atrašanos Latgalē, norādot, ka
valsts klātbūtnes un saimnieciskās darbības stiprināšana šajā reģionā ir būtiska ekonomiskajai attīstībai un valsts drošībai.
"Jau tuvākajos gados šo mežu aktīva apsaimniekošana radīs labi atalgotas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem un pasūtījumus Latvijas uzņēmumiem — mežkopībā, kokmateriālu sagatavošanā, transportā un citās saistītajās nozarēs. Katrs reģionā ieguldītais eiro nozīmē ne tikai investīciju mežsaimniecībā, bet arī ieguldījumu Latgales ekonomiskajā attīstībā," saka Augulis.
Kā informē ZM, atbilstoši LVM ilgtermiņa mežsaimniecības plānam tiek prognozēts, ka šajās platībās mežsaimniecības cikla nākamajos 120 gados būs iespējams iegūt aptuveni 3,45 miljonus kubikmetru kvalitatīvas koksnes, kā arī enerģētisko šķeldu, sniedzot būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.
ZM informē, ka iegādātajā īpašumā LVM turpmākajos gados veiks mežaudžu kopšanu, meža aizsardzības pasākumus un citus mežsaimniecības darbus, lai palielinātu meža produktivitāti un audzētu meža kapitālvērtību, kā arī lai nodrošinātu meža resursu izmantošanu nākamajām paaudzēm.
LVM iepērk zemi no privātām un juridiskām personām jau kopš 2007. gada, taču šis ir lielākais pirkums uzņēmuma vēsturē, aptverot gandrīz 5000 hektāru vienā reģionā kompakti izvietotu mežaudžu. LVM mežsaimniecības eksperti ir veikuši rūpīgu īpašuma izvērtējumu, analizējot mežaudžu pašreizējo stāvokli, to attīstības potenciālu, novietojumu, pieejamību, saimnieciskos aprobežojumus un ekonomisko atdevi.
Iegādātajā īpašumā galvenokārt atrodas produktīvas meža zemes ar kvalitatīvām dažāda vecuma mežaudzēm,
uzsver ZM.
Darījuma strukturēšanā, risku novērtēšanā, padziļinātā izpētē un portfeļa cenas verifikācijā piedalījās SIA "ZAB Eversheds Sutherland Bitāns" un SIA "KPMG Baltics", atzīmē ZM, skaidrojot, ka meža nozarē Baltijas jūras reģionā ir ierasta prakse liela apmēra zemes iegādes darījumus kārtot kapitāldaļu pirkuma-pārdošanas veidā, nevis simtiem atsevišķu nekustamo īpašumu iegādē. LVM reorganizācijas ceļā veiks abu iegādāto uzņēmumu pievienošanu LVM.
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