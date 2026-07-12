Anglijas un Argentīnas vīriešu futbola izlases sestdien ar uzvarām papildlaikos nodrošināja vietu šī gada Pasaules kausa pusfinālā.
Anglijas futbolisti ceturtdaļfinālā tikās ar Norvēģiju, pēc pamatlaika rezultāts bija neizšķirts 1:1 (1:1), bet papildlaikā vārtus guva Džūds Belingems, nodrošinot angļiem uzvaru ar 2:1.
Spēles 36. minūtē Andrēass Šelderūps soda laukumā no kreisās puses sita bumbu vārtos un izvirzīja norvēģus vadībā, bet kompensācijas laika otrajā minūtē pēc Ārona Gordona piespēles Belingems cīņā ar pretspēlētāju izdarīja sitienu un panāca 1:1.
Otrajā puslaikā norvēģi ieraidīja bumbu vārtos, bet, Ērlingam Holannam pārkāpjot noteikumus soda laukumā, vārtu guvums netika ieskaitīts. Citā epizodē norvēģi ar bumbu trāpīja pa vārtu pārliktni.
Spēle turpinājās papildlaikā, kura trešajā minūtē Belingems vārtu priekšā bija pirmais pie vārtsarga atsistās bumbas un ar saviem otrajiem vārtiem mačā panāca 2:1.
Tikmēr Argentīna un Šveice pamatlaikā cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0), bet papildlaikā argentīnieši guva vēl divus vārtus un uzvarēja ar 3:1.
Spēles desmitajā minūtē pēc Lionela Mesi izpildītā stūra sitiena Aleksis Makalisters ar galvu raidīja bumbu vārtos un panāca 1:0 argentīniešu labā. Otrā puslaika vidū, 67. minūtē, Dans Ndojē pēc saspēles ar Rikardo Rodrigesu izlīdzināja rezultātu.
Piecas minūtes vēlāk pēc Brēla Embolo otrās dzeltenās kartītes Šveices izlase palika desmit vīru sastāvā.
Papildlaika pirmajā pusē vārti netika gūti, bet otrajā pusē, 112. minūtē, Huljans Alvaress no distances iegrieza bumbu vārtu stūrī un atguva argentīniešiem vadību. Papildlaika kompensācijas laika pirmajā minūtē pēc strauja pretuzbrukuma Lautaro Martiness nostiprināja Argentīnas izlases uzvaru.
Otrā pusfinālā tiksies Francijas un Spānijas izlases.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.
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