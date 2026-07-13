Dienvidāfrikas Republikas policija arestējusi Zimbabves izcelsmes britu pilsoni, kurš pēc sievas un abu meitu slepkavības aizbēga no valsts. Viņam sadzītas pēdas Johannesburgā kopīgā Interpola un Dienvidāfrikas likumsargu operācijā, drīzumā gaidāma izdošana Lielbritānijai.
Šausminošais noziegums pastrādāts Bedfordā, kur savrupmājā pirmdien, 6. jūlijā, tika atrasti 42 gadus vecās Zandiles Čumas un viņas bērnu – 15 gadus vecās Natālijas un piecgadīgās Nalas – līķi. Policija atklāja, ka divas dienas pirms baisā atraduma vīrs un tēvs, 45 gadus vecais Ndodana Čuma, dēvēts par Marku, fiksēts Hītrovas lidostas videonovērošanas kameru ierakstos ar iekāpšanas karti, dodoties uz Zimbabvi.
Piektdien, 10. jūlijā, vīrietis aizturēts Kensingtonā, Johannesburgā, un Apvienotās Karalistes Karaliskais prokuratūras dienests paziņoja, ka apstiprinājis apsūdzības trīs slepkavībās. Dienvidāfrikas policijas pārstāve Atlenda Mate norāda, ka šis arests kalpo kā bargs brīdinājums – šī valsts nav nekāds patvērums noziedzniekiem: “Mēs jūs izsekosim, mēs jūs atradīsim un mēs jūs apcietināsim.”
Čumam ir Plimutas Universitātē iegūts grāds datorzinātnēs, viņš strādāja par vecāko IT vadītāju ar 100 000 mārciņu lielu algu gadā. Kāda kaimiņiene, kura divus gadus dzīvoja blakus ģimenei, raksturoja viņus kā pieklājīgus un “diezgan pārtikušus”. Viņa izdevumam “Daily Mail” pastāstīja: “Viņiem bija 5. sērijas BMW, kuru es redzēju viņus tīrām. Viņam noteikti bija labs darbs, lai to atļautos un nopirktu māju, kas pēdējo gadu laikā ir atjaunota.” Savrupmājā, kuru pirms diviem gadiem par 1,3 miljoniem mārciņu iegādājās Čuma, ir peldbaseins, četras guļamistabas un četras vannas istabas.
Nogalinātās Zandiles draugi atklājuši, ka viņa un Čuma bija šķiršanās procesā un nesen bija veikuši mājas novērtēšanu, gatavojoties tās pārdošanai. Čuma izteicies, ka nevēlas šķiršanos, jo nespējot dzīvot bez Zandiles un viņu bērniem.
Zandile bija guvusi lielus panākumus guvusi krāpšanas izmeklēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, iepriekš strādājusi globālajā banku sektorā un konsultāciju uzņēmumos, tostarp “Barclays” un “KPMG”, kā arī bija organizācijas “Female Fraud Forum” priekšsēdētājas vietniece. Viņa dzimusi un studējusi Zimbabvē, vēlāk strādājusi Tanzānijā.
Čuma studēja Zimbabvē un vēlāk Londonā, 2011. gadā pāris pārcēlās uz Lielbritāniju. Viņš sevi raksturojis kā “uz rezultātu orientētu un enerģisku IT līderi”.
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