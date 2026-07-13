Krievijas opozīcijas politiķis Boriss Nadeždins pirmdien paziņojis, ka policija viņu aizvedusi uz iecirkni, dažas dienas pēc tam, kad Krievijas Tieslietu ministrija viņu iekļāva tā dēvēto "ārvalstu aģentu" reģistrā, vēsta BBC.
"Atbrauca policija. Mani ved uz Dolgoprudnijas policijas iecirkni," Nadeždins rakstīja savā platformas "Telegram" kanālā. Aizturēšanas iemeslu viņš neatklāja.
Politiķa preses sekretārs Pāvels Burlakovs medijiem sacīja, ka Nadeždinu aizveduši no mājām, taču aizturēšanas iemesls pagaidām nav zināms.
Krievijas Tieslietu ministrija Nadeždinu "ārvalstu aģentu" reģistrā iekļāva 10. jūlijā. Tajā pašā dienā sarakstā tika iekļauts arī projekts "Kandidātu štābs", kas izveidojās Nadeždina 2023.–2024. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā.
Pēc šī lēmuma politiķis paziņoja, ka negrasās pamest Krieviju un turpinās gatavoties kandidēšanai Valsts domes vēlēšanās. Tomēr "ārvalstu aģenta" statuss saskaņā ar Krievijas likumiem liedz viņam tiesības kandidēt septembrī paredzētajās parlamenta vēlēšanās.
Jūnijā Nadeždins bija paziņojis vēlēšanu komisijai par nodomu kandidēt Valsts domes vēlēšanās un saņēmis atļauju sākt parakstu vākšanu.
Nadeždins kļuva plašāk pazīstams 2024. gada Krievijas prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā, kad bija vienīgais prezidenta amata pretendents, kurš publiski pauda nostāju pret Krievijas sākto karu Ukrainā. Lai gan Centrālā vēlēšanu komisija sākotnēji atļāva viņam vākt vēlētāju parakstus, vēlāk tā atteicās reģistrēt viņu par prezidenta amata kandidātu, par nederīgiem atzīstot vairāk nekā 9000 iesniegto parakstu. Politiķa mēģinājumi šo lēmumu apstrīdēt Krievijas Augstākajā tiesā bija nesekmīgi.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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