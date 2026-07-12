Nesen veiktās CV.lv darba ņēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka bažas par darba zaudēšanu Latvijā ir samērā plaši izplatītas. Kopumā 29% darbinieku atzīst, ka baidās zaudēt savu darbu, informē SIA "Alma Career Latvia".
Visaugstākais nedrošības līmenis vērojams jurisprudences un tieslietu nozarē, kur 46% darbinieku atzinuši, ka nav pārliecināti par savas pozīcijas stabilitāti esošajā darbavietā. Salīdzinoši augsts satraukums fiksēts arī IT nozarē — 38% darbinieku baidās no iespējamas darbavietas zaudēšanas, kas ir būtiski vairāk nekā vidējais rādītājs valstī. Tāpat nedroši jūtas arī personāla vadības jomā (37%) un ēdināšanas un viesmīlības nozarē (34%) strādājošie.
Īpaši zīmīgi ir rezultāti publiskajā sektorā — 30% valsts un pašvaldību iestādēs nodarbināto norāda, ka baidās zaudēt darbu. Vēsturiski darbs publiskajā sektorā ir ticis uzskatīts par stabilu un drošu, tomēr rezultāti liecina, ka arī Latvijā šis priekšstats sāk mainīties. Līdzīga situācija novērojama finanšu pakalpojumu nozarē (29%), kā arī veselības un sociālās aprūpes jomā (29%).
Bažas par darba zaudēšanu bieži vien saistītas ar konkrētiem signāliem darba vidē. Gandrīz ceturtā daļa jeb 24% darbinieku nav pārliecināti par uzņēmuma finansiālo stabilitāti, savukārt 23% zina kolēģus, kuri nesen zaudējuši darbu. Vēl 22% norāda, ka darba devējs ir sācis īstenot izmaksu samazināšanas pasākumus, bet 18% satraukumu rada reorganizācija un citas būtiskas pārmaiņas uzņēmumā.
"Bailes zaudēt darbu ir nopietns signāls jebkurai organizācijai.
Ja gandrīz trešdaļa darbinieku jūtas nedroši par savu nākotni uzņēmumā, tas neizbēgami ietekmē gan ikdienas darba rezultātus, gan darbinieku lojalitāti ilgtermiņā. Darba devējiem tas ir skaidrs signāls izvērtēt iekšējo komunikāciju un pievērst lielāku uzmanību tam, kā organizācijā tiek skaidrotas un komunicētas pārmaiņas," norāda CV-Online Recruitment Baltijas atlases vadītāja Linda Gribuste.
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