Vienotais gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") sācis Latvijā otrā publiski pieejamā biometāna ievades punkta "Rēzekne" būvniecību, kuru plānots nodot ekspluatācijā aptuveni pēc gada.
Kopējās investīcijas visa projekta realizācijā sasniegs 1,9 miljonus eiro.
Līdz 2026. gada beigām plānots pabeigt biometāna ievades punkta būvlaukuma ierīkošanu un uzstādīt pamata tehnoloģisko daļu. Savukārt 2027. gada sākumā paredzēts sākt pieņemšanas pārbaudes, apmācīt personālu un nodot objektu ekspluatācijā. Būvniecības gaitā tiks sakārtota arī objektam piegulošā infrastruktūra, izbūvējot piebraucamo ceļu un inženierkomunikācijas. Biometāna ievades punkts "Rēzekne" atradīsies Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā. Tas būs otrais publiski pieejamais biometāna ievades punkts Latvijā. Pirmais tika atklāts pagājušā gada 28. jūlijā Džūkstes pagastā Tukuma novadā.
"Plānojot publiskos biometāna ievades punktus Latvijā, tika ņemta vērā loģika, proti, ka katrā reģionā vajadzētu uzstādīt vismaz pa vienam. Šobrīd ir izveidojusies absurda situācija, ka, piemēram, Daugavpilī saražotais biometāns tiek vests uz privāto ievades punktu, kas atrodas Iecavā, jo tuvāk diemžēl tādu nav. Un tas ir saistīts ar papildu transporta izmaksām," stāsta Latvijas Biogāzes asociācijas vadītājs Andis Kārkliņš, atzīstot, ka "Conexus" elastība lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā varētu būt labāka. "Ja uzņēmējs nolemj būvēt biometāna staciju un vēlas uzzināt, kur realizēt biometānu, viņš saņem atbildi, ka tad, kad būs uzbūvējis staciju, saņems pieslēguma iespēju. Tas nozīmē, ka jāpērk mašīna tad, kad būs uzbūvēts autoceļš, līdz tam jāiet kājām," salīdzina A. Kārkliņš. Viņš stāsta, ka Džūkstes punkts šobrīd strādā ar pilnu jaudu. "Šī punkta kapacitāte ir laikus jāpalielina, taču "Conexus" grib garantiju, ka uzņēmēji uzbūvēs biometāna stacijas, bet uzņēmēji – ka viņiem biometānu būs kur likt. Publiskā biometāna infrastruktūra ir jāpilnveido – gan punktu skaita, gan jaudas ziņā," secina asociācijas vadītājs, informējot, ka pēc plāna nākamajiem diviem publiskajiem biometāna ievades punktiem jābūt Raganā un Skrundā.
"Šobrīd ir grūti pateikt, kur vajadzētu būvēt nākamos punktus, jo nav publiski pieejama informācija, kuri projekti ir vinnējuši 21 miljonu eiro finansējuma sadalē biometāna ražošanas un pārvades atbalsta programmā. "Atum" un "Conexus" vajadzētu strādāt sazobē, lai laikus nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru un uzņēmējiem būtu kur likt savu produkciju," spriež A. Kārkliņš, informējot, ka šobrīd Latvijā ir 11 biometāna ražotāji, kam sokas visnotaļ labi.
Publiski pieejamo biometāna ievades punktu projektus "Conexus" īsteno ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".