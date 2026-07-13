Jūlija sākumā Latvijas grāmatnīcās nonācis pasaulslavenā rakstnieka Dena Brauna jaunākais prāta spriedzes trilleris “Noslēpumu noslēpums”, kas lasītājus aicina doties vēl vienā aizraujošā piedzīvojumā kopā ar Hārvarda Universitātes simboloģijas profesoru Robertu Lengdonu.
Romāna latviešu izdevumu laidusi klajā izdevniecība Latvijas Mediji, tulkojusi Līva Kukle-Kalniņa.
“Dens Brauns ir autors, kura grāmatas jau vairāk nekā divdesmit gadus nosaka intelektuālā trillera žanra latiņu. Arī šis romāns apliecina viņa spēju radīt stāstus, kuros elpu aizraujoša spriedze savienojas ar intelektuāliem meklējumiem un pārsteidzošiem atklājumiem.
Esam gandarīti, ka arī Latvijas lasītāji beidzot var iepazīt viņa jaunāko darbu latviešu valodā,”
saka izdevniecības “Latvijas Mediji” direktore Inga Vanaģele.
“Noslēpumu noslēpums” turpina autora iemīļoto tradīciju savīt vēsturiskus faktus, mākslu, simbolus, mūsdienu zinātnes atziņas un neparedzamus sižeta pavērsienus vienotā stāstā, liekot lasītājiem apšaubīt šķietami pašsaprotamo.
Šoreiz Lengdons dodas uz Prāgu, lai apmeklētu zinātnieces Ketrinas Solomonas lekciju. Taču iecerēto vizīti izjauc Ketrinas noslēpumaina pazušana. Vienlaikus pazūd arī manuskripts, kura saturs spēj satricināt gadsimtiem ilgi pastāvējušus priekšstatus par cilvēka prātu un apziņu. No šī brīža sākas Lengdona spriedzes pilnais ceļojums cauri Eiropai un meklējumi pārvēršas elpu aizraujošā sacīkstē ar laiku.
Amerikāņu rakstnieks Dens Brauns ir viens no pasaulē pazīstamākajiem trilleru autoriem. Viņa romāni “Da Vinči kods”, “Eņģeļi un dēmoni”, “Zudušais simbols”, “Inferno” un “Sākums” pārdoti vairāk nekā 250 miljonos eksemplāru, tulkoti desmitiem valodu un vairāki no tiem ekranizēti, padarot Robertu Lengdonu par vienu no populārākajiem mūsdienu literārajiem varoņiem.
Reizē ar Dena Brauna “Noslēpumu noslēpums”, Latvijas grāmatnīcās šonedēļ atgriezīsies vēl divi “Latvijas Mediju” pārizdotie autora romāni - “Da Vinči kods” un “Eņģeļi un dēmoni”.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
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