Nigērijas krāpnieki ir slaveni visā pasaulē un nebeidz pārsteigt – atklājies, ka prezidenta administrācijas paspārnē izveidota valdības viltus aģentūra, kurai gandrīz piešķirts miljons eiro no valsts līdzekļiem. Prezidents Bola Tinubu pavēlējis veikt izmeklēšanu, kā tas bija iespējams.
Aģentūra, kas nodēvēta kā “Prezidenta ārvalstu intervences veicināšanas padome” (Presidential Foreign Intervention Promotion Council) pēc Nigērijas likumiem nemaz nepastāv. Tomēr šā gada valsts budžetā tai bija paredzēts piešķirt aptuveni 1,3 miljardus nairu (vairāk nekā 826 000 eiro). Biroju adreses norādītas federālajā sekretariātā Abudžā tajā pašā kompleksā, kurā izvietotas īstās ministrijas.
Prezidenta birojs paziņojis, ka Neatkarīgajai korupcijas apkarošanas un citu saistīto pārkāpumu komisijai uzdots veikt izmeklēšanu, ziņojums jāsniedz 30 dienu laikā. Izmeklētāji pārbaudīs apsūdzības, ka “aģentūra” izmantojusi viltotu prezidenta rīkojumu, lai iegūtu oficiālu atzīšanu, tostarp palīdzību vīzu saņemšanā.
Prezidenta preses sekretārs Bajo Onanuga aprakstījis Adeniji Adejemi Metjū, kurš apgalvoja, ka vada šo aģentūru, kā krāpnieku ar jau iepriekš fiksētu blēdību vēsturi. Nekāda valsts nauda tomēr vēl nebija izmaksāta, taču rodas jautājums, kā neeksistējoša aģentūra vispār spēja iekļūt valsts budžeta ailēs.
Adejemi apgalvojis, ka iecelšanas vēstuli viņam izsniedzis prezidenta administrācijas vadītājs Femi Gbadžabiamila, kurš noliedz, ka jebkad būtu šādu personu saticis vai pazinis. Adejemi jāstājas tiesas priekšā 27. jūlijā, viņam izvirzītas apsūdzības par oficiālu dokumentu viltošanu, nepatiesas atzīšanas meklēšanu viltus valdības aģentūrai un vairāku bankas kontu atvēršanu uz tās vārda.
Šis skandāls palielina politisko spiedienu uz Tinubu pirms gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, atkal izvirzot Nigērijas ilgstošo korupcijas problēmu ziņu virsrakstos.
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