Ciemojoties pie aktiera Edgara Pujāta, šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece un dzejniece Magone Liedeskalna ne vien apspriež kopīgus nākotnes projektus, bet arī aktīvi iesaistās viņa atvašu izklaidēšanā. Magone neslēpj savu sajūsmu par vīrieša spēju būt gādīgam tēvam.
Kamēr nama saimnieks noraugās no malas, viešņa kopā ar mazajiem metas azartiskās rotaļās – top gan kopīga dziedāšana, gan skriešanās un jautra nēsāšana uz pleciem. Kad pēc aktīvās ālēšanās abi pieaugušie nolemj, ka bērniem laiks doties pie miera, taču mazie tam kategoriski nepiekrīt.
Skatoties uz šo idilli, Magone saskata iespējamo nākotnes scenāriju un iztēlojas ideālas kopdzīves ainu: "Te jau gandrīz tāds peizāžs no dzīves nākotnē – ideālās ģimenes savienība. Bērniņi apkārt skraida, visi smaida, dzied, danco, ēd, gatavo, cits citu čubina un lutina. Ai, cik tas ir skaisti!"
Viņa neslēpj, ka partnera attieksme pret ģimenes vērtībām ir izšķirošs faktors. Potenciālajam dzīvesbiedram bērnu esamība nebūtu šķērslis, un viņu nebiedētu pat kupls atvašu skaits.
"Vīrietis ar maziem bērniem noteikti var būt manējais. Es neiebilstu, ja tev ir arī desmit vai pieci, vai vienalga, cik tev mazi bērniņi mājās. Man nav šķēršļu," – tā dzejniece, rezumējot: "Es varu mīlēt savus. Es varu mīlēt arī sava vīrieša bērnus. Man problēmu nav!"
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