Ganas sociālo mediju influenceris Frederiks Kumi, pazīstams kā ‘Abu Trica’, izdots ASV, kur viņam būs jāstājas tiesas priekšā par romantiskās krāpšanas shēmas vadīšanu, no amerikāņu seniorēm izblēdot vairāk nekā astoņus miljonus dolāru.
Prokurori norāda, ka viņš izmantojis mākslīgo intelektu, lai izveidotu viltotas tiešsaistes identitātes, vēršoties pret upuriem soctīklos un iepazīšanās vietnēs, iemantojot viņu uzticību un pēc tam izspiežot naudu.
Kumi jau ir nogādāts ASV, un viņam draud līdz pat 20 gadiem cietumsoda. Viņa advokāts Olivers Bārkers-Vormavors mēģināja tiesas ceļā apturēt izdošanu, taču viņa klients jau atradās uz “Delta Airlines” borta. Advokāts vaino Ganas valdību par tiesas ignorēšanu un apgalvo, ka lēmums izdot Kumi “rada nopietnus konstitucionālus jautājumus”.
Turpretī valdība apgalvo, ka likums ievērots, un apstrīd advokāta pasniegto notikumu hronoloģiju.
“Pagājušajā nedēļā tiesa noraidīja pieteikumu par apcietinājuma likumības pārbaudi (habeas corpus) kā nepamatotu. Tāpēc man nācās vērsties Iekšlietu ministrijā pēc izdošanas ordera, un ministrs to parakstīja [trešdien], un mēs viņu aizvedām [ceturtdien]. Par kādu pienācīgu tiesisko procesu viņš runā?” BBC citē tieslietu ministru un ģenerālprokuroru Dominiku Aveni.
Kumi ilgstoši publiski dižojās ar luksusa precēm saviem vairāk nekā 100 000 sekotājiem vietnē “Instagram”, līdz radīja aizdomas par ienākumu avotiem. ASV prokurori apgalvo, ka
upuri meklēti soctīklos un tiešsaistes iepazīšanās platformās, piesaistot ar biežām un tuvām sarunām.
Tam sekoja naudas vai vērtspapīru pieprasīšana, aizbildinoties ar steidzamiem medicīniskiem vai ceļa izdevumiem vai solot investīciju iespējas. Ieguvums pēc tam sadalīts līdzdalībniekiem ASV un Ganā. Kumi vainu pagaidām noliedz.
Lieta tiek izskatīta saskaņā ar ASV likumu par gados vecāku cilvēku aizsardzību pret vardarbību un vajāšanu (Elder Abuse Prevention and Prosecution Law). ASV tiesībaizsardzības iestādes pēdējos mēnešos pastiprinājušas cīņu pret noziedzīgajiem tīkliem, kas darbojas ASV un Rietumāfrikā un mēģina izkrāpt naudu no vecāka gadagājuma amerikāņiem.
Nesen izdotais Ganas krāpnieks Džozefs Kvādvo Badu Boatengs ASV tiesā atzina savu vainu romantiskās krāpniecības un mantojuma shēmā. Decembrī ASV tiesa piesprieda 20 gadu cietumsodu Nigērijas pilsonim Oluvaseunam Adekojam, kurš vadīja banku krāpniecību un naudas atmazgāšanu visā valstī par vairāk nekā diviem miljoniem dolāru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu