Latvijā radītais sauszemes drons "Natrix" piedalījies civiliedzīvotāju evakuācijā no Limanas Ukrainā, palīdzot nogādāt drošībā cilvēkus, kuri nespēj patstāvīgi pārvietoties. Natrix komanda norāda — apziņa, ka viņu būvētās sauszemes platformas ik dienu palīdz glābt dzīvības, mudina vēl ciešāk sadarboties ar partneriem, lai attīstītu platformu atbilstoši reālām operatīvajām vajadzībām. Platformas kvalitāti un augstvērtīgo inženierijas izpildījumu novērtējušas arī vairākas NATO valstis, kur Natrix sauszemes droni jau tiek izmantoti apmācībām, informē uzņēmumā.
Krievijas bezpilota lidaparātu draudiem padarot pārvietošanos frontes tuvumā arvien bīstamāku, 60. mehanizētās brigādes karavīri Limanā jūnijā izmantojuši Natrix platformu, lai nogādātu civiliedzīvotājus drošībā, kur mediķi sniedza tiem palīdzību pirms tālākas evakuācijas.
"Uz Limanas ceļiem ir daudz apdraudējumu — regulāri trāpījumi, daudz dažādu šķēršļu un atlūzu. Dažās vietās bija jābrauc lēnām, nācās manevrēt, izmantojot savu pieredzi. Cilvēkus pārvadāt ir grūtāk. Jābrauc lēnāk. No gaisa mūs pavadīja un palīdzēja mūsu bezpilota lidaparāti. Operācijā bija iesaistītas daudzas vienības — gaisa pavadības grupa, radioelektroniskās cīņas speciālisti, mediķi, kuri cilvēkus sagaidīja tālākajā punktā, loģistikas vienība, kas pēc tam nodrošināja cilvēku izvešanu. Tas viss darbojas kā viens organisms. Vienmēr, kad cilvēki ir nogādāti līdz evakuācijas punktam, jūtams liels atvieglojums. Spriedze pazūd, un rodas prieks par to, ka esi viņus nogādājis drošībā," stāsta ukraiņu spēku ievietotajā video vietnē Instagram redzamais Ukrainas armijas karavīrs, kurš piedalījās glābšanas operācijā.
Cilvēku evakuēšana ir tikai viena no daudzajām funkcijām, kuras spēj veikt Latvijā radītais sauszemes drons: universāla modulāra platforma, kuru var faktiski neierobežoti adaptēt dažādiem pielietojumiem, aizstājot cilvēkus situācijās, kad pastāv liels bojāejas risks. Platforma ir pielāgota kaujas apstākļiem gan mežainos un dubļainos apvidos, gan pilsētvidē, turklāt var darboties gan patstāvīgi, gan savienojumā ar citiem droniem.
"Kopš pagājušā gada, kad nogādājām Ukrainas frontē pirmos sauszemes dronus, esam būtiski auguši un jau izveidojuši sadarbību ar septiņām Ukrainas armijas vienībām. No katras esam ieguvuši vērtīgas atziņas, kas ļauj pilnveidot platformu atbilstoši reālās karadarbības nosacījumiem. Interese par mūsu droniem ir liela, jo salīdzinājumā ar citām iekārtām mūsējā izceļas ar uzticamību, spēju veikt garu ceļa posmu bez baterijas uzlādes un pastāvīgi augošām autonomijas funkcijām, ko frontē ļoti augstu vērtē. Mūsu platformas ir izglābušas neskaitāmas karavīru dzīvības, izvedušas kritušos varoņus pie viņu ģimenēm un pēdējās nedēļās piedalījušās arī civiliedzīvotāju evakuācijā," stāsta Natrix valdes priekšsēdētājs Kristaps Puķe.
Viņš norāda, ka
frontē vispieprasītākie joprojām ir tieši sauszemes droni, kas paredzēti loģistikas pārapgādes vajadzībām un ievainoto izvešanai,
taču vienlaikus Natrix attīsta jaunas funkcijas. Platformas galvenie uzdevumi šobrīd ir munīcijas un pārtikas piegāde uz frontes līniju un ievainoto un bojāgājušo evakuācija atceļā no tās, būtiski mazinot bojāejas risku glābējiem, kuriem citādi nāktos ievainotos izvest no frontes līnijas pašu spēkiem. Katru nakti Natrix iekārtas veic ap 30 kilometru garus apgādes braucienus, piegādājot karavīriem priekšējās līnijās tik ļoti vajadzīgo ēdienu, ūdeni un materiāli tehniskos līdzekļus, lai viņi varētu turpināt sargāt savu valsti un arī pārējās Eiropas drošību.
"Mums cilvēka dzīvības aizsardzība ir fundamentāla prioritāte. Natrix komanda 24/7 režīmā ir saziņā ar sauszemes dronu komandām frontē, atbalstot partnerus tehniskajos jautājumos. Mēs neesam viendienīši, kas aizved kādu sistēmu uz testiem, nofotografē un tad bauda publicitāti. Mūsu uzdevums ir būt kopā ar draugiem frontē, gan atbalstot attālināti, gan braucot regulārās vizītēs, lai veiktu apmācības un dalītos pieredzē," uzsver Natrix idejas autors Gatis Vectirāns.
Par Natrix platformām interesējas jau vairāk nekā 15 valstis, bet vasaras izskaņā un rudenī Natrix komanda piedalīsies vairākās militārās mācībās un testos gan Eiropā, gan citur pasaulē. Uzņēmuma platformas tiek aktīvi izmantotas Ukrainas frontē dažādu brigāžu sastāvā, kur tās ir sevi pierādījušas reālās kaujas operācijās un ieguvušas augstu lietotāju novērtējumu. Tāpat Natrix piegādā platformas Latvijas armijas brigādēm un ir uzsācis aktīvu integrāciju ar Nacionālo bruņoto spēku specifiskajām prasībām, ko diktē atšķirīgais Latvijas apvidus un pielietojuma pamatojums.
Šobrīd uzņēmuma mērķis ir strauji audzēt piegādes iespējas Latvijas armijai, lai pēc iespējas daudzām brigādēm būtu iespēja iegūt Natrix savā pārvaldībā un aktīvi veidot sinerģiju ar citiem bezpilota domēniem.
"Neraugoties uz straujo izaugsmi un lielo uzticēšanos, ko mums izrāda partneri, joprojām esam jaunuzņēmums, tāpēc mums ļoti svarīga ir valsts iesaiste — it sevišķi šajā vēl nosacīti sākuma stadijā. Pērn ar nevalstisko organizāciju un privāto ziedotāju atbalstu nodevām Ukrainai vairākus desmitus platformu. Taču, ņemot vērā akūto pieprasījumu frontē un lielo atzinību, ko guvuši mūsu ražotie sauszemes droni, ceram uz lielāku valsts atbalstu, palīdzot Latvijai nostiprināt starptautisko konkurētspēju drošības tehnoloģiju jomā," piebilst Kristaps Puķe.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.