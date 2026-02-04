Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova ir devusies uz Kazahstānu, kur viņu uzņēmis "TikTok" platformā iepazītais draugs Maksats. Kopā ar viņu un viņa atvasēm Margarita devās iepazīt vietējo restorānu kultūru, kas dāmai sagādāja ne mazums pārsteigumu.
Ierodoties vakariņu vietā, Maksats pajokoja, ka pie ieejas izritinātais sarkanais celiņš ir domāts tieši viņai. Tiesa, pati Margarita pamanījās uzkāpt uz līdzās esošajiem tumšajiem paklājiem, par ko pati pasmējās, sakot, ka "dzīvē iet tikai pa melno". Viņa bija noskaņota uz lielisku maltīti, pirms došanās iekšā paziņojot: "Man piesolīja vienu no kvalitatīvākajiem un garšīgākajiem Kazahstānas ēdieniem. Nu, mēs maucam viņu baudīt!"
Tomēr sajūsmu drīz vien nomainīja neizpratne. Tā kā ēdienkarte bija pieejama tikai kazahu valodā, Margarita orientējās pēc bildēm, bet Maksats palīdzēja ar tulkojumu. Viņa pamanīja kādu vārdu, kas izrādījās kulinārs atklājums - izrādās, ka tur visiecienītākā gaļa, kas viņiem ir – ir zirga gaļa.
Latvijas virtuvei tik neierastais produkts dāmu samulsināja, un viņa neslēpa savu skepsi pret zirga gaļas lietošanu uzturā. Viņa paskaidroja savu nostāju un piesardzību: "Es nebiju pārliecināta, ka nobriedīšu ēst zirgu, jo zirgs mums ir tas, ko neēdam, tāpat kā suns! Tādēļ es nodrošinājos [ar citu ēdienu]!"
Kad pasūtījums tika atnests, Margarita bija mēma par Kazahstānas viesmīlības mērogiem – galdā tika celts grandiozs dārzeņu un gaļas plate. Šokā par porcijas apjomu, viņa izsaucās: "Kas šo visu apēdīs? Viss ciems var paēst!"
