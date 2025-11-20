Magone Liedeskalna, dzejniece un realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece, gatavojas svarīgam brīdim – uzstāties dziedātāja Aināra Bumbiera koncerttūres "Manas tēvzemes stāsts" pirmajā pasākumā. Magone neslēpj savas duālās emocijas, jūtoties gan vienlaikus priecīga, gan nedaudz uztraukusies.
Pirms uzstāšanās Magone pat savai stilistei atklāj savu satraukumu un pauž lielas cerības, ka viņas un Aināra kopīgi radītais priekšnesums būs pa prātam koncerta apmeklētājiem. Savus pārdzīvojumus, kas radušies pirms gaidāmās uzstāšanās, Magone raksturo ar vārdiem bailes, satraukums un pozitīvs nemiers.
Īsi pirms koncerta Bumbieris sniedz Magonei marķieri un diskus, paskaidrojot, kā pareizi parakstīties. Viņš norāda, ka sākumā "jāparakstās ar vārdu un uzvārdu, bet kad viņa būs slavena – ar vārdu". Ainārs piebilst, ka šo padomu viņam savulaik devis komiķis un TV seja Valters Krauze.
Aizkulisēs Magone nemierīgi gaida brīdi, kad jādodas uz skatuves. Viņa vairākkārt cenšas apkopot domas un nomierināties, lai viss noritētu, kā iecerēts. Kamēr Ainārs uz skatuves dzied savas dziesmas, Magone aizkulisēs pacietīgi gaida savu iznācienu.
Skatītāju rindās atrodas arī Magones pielūdzējs Edgars. Pēc priekšnesuma viņš atklāti atzīst, ka koncerts un Magones dzejas izpildījums viņu patiesi aizkustinājis: "Tajā brīdī, kad atskanēja dziesma es biju vienkārši ekstāzē - es sapratu no tiem konkrētajiem vārdiem, ka tas ir viņas gara darbs, jo es esmu lasījis Magones dzeju, un es viņu atpazītu starp tūkstošiem."
