Sacensības ir sacensības, pat ja tās notiek pa koplietošanas ceļiem un tajās var piedalīties ikviens auto entuziasts, kura rīcībā ir elektroautomobilis. Šogad Ignitis EV Race starta vietā Kauņas Zinātnes salā vienuviet pulcējās 70 ekipāžas no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas. Atkarībā no ieskaites grupas dalībnieku uzdevums bija vai nu pēc iespējas ātrāk sasniegt Tartu, vai arī noteiktajā laikā veikt maksimāli daudz kilometru.
Taču šo sacensību mērķis nav tikai noskaidrot ātrākos vai efektīvākos. Ignitis EV Race būtībā kalpo kā dzīva demonstrācija tam, cik tālu attīstījušās elektroauto tehnoloģijas. Tā ir iespēja interesentiem klātienē iepazīt dažādus modeļus, aprunāties ar to īpašniekiem un gūt atbildes uz jautājumiem, kas joprojām attur daudzus no pārejas uz elektrisko mobilitāti. Starpfinišā Cēsīs un galapunktā Tartu ikvienam bija iespēja ne tikai apskatīt automobiļus, bet arī noskaidrot, kāds akumulatora atlikums tiem saglabājies pēc vairāku simtu kilometru brauciena.
TAVS AUTO TV komandas rīcībā šī gada sacensībās bija iespaidīgs elektriskais apvidnieks Xpeng G9 Performance. Tas aprīkots ar 93 kWh akumulatoru, visu riteņu piedziņu un 575 zirgspēku jaudu. Izbraucot no Rīgas ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, borta dators solīja 528 kilometru nobraukumu. Tomēr četri pasažieri salonā un ievērojams šosejas kilometru daudzums patēriņu palielināja. Neskatoties uz to, ja par maršruta sākumpunktu uzskatām uzlādes staciju Vejukai, 611 kilometru garais ceļš tika veikts ar tikai vienu īsu starpuzlādi. Kopējās izmaksas par elektrību sasniedza 52 eiro jeb aptuveni 8,5 eiro uz 100 kilometriem, braucot ar gandrīz 600 zirgspēku jaudīgu automobili.
Ignitis EV Race apliecināja, ka elektromobilitāte vairs nav tikai mazo pilsētas automobiļu privilēģija. Uz starta šogad bija redzams arī Mercedes-Benz elektriskais Actros. Smagajam kravas automobilim ir aptuveni 600 zirgspēku jauda, tas paredzēts 40–45 tonnu klasei un reālos apstākļos ar vienu uzlādi spēj veikt līdz pat 550 kilometriem. Teorētiski tā akumulatoru nākotnē būs iespējams uzlādēt ar jaudu līdz vienam megavatam, lai gan šobrīd maksimālā uzlādes jauda sasniedz 600 kW.
Sacensību organizatori atceras, ka pirmie Ignitis EV Race pasākumi notika maršrutā Viļņa–Palanga. To pamatā bija vienkārša doma: ja ar automobili nav iespējams no galvaspilsētas aizbraukt līdz jūrai, tad šādam auto nav jēgas. Toreiz pat šis salīdzinoši īsais maršruts prasīja vairākas uzlādes pieturas. Šodien situācija ir pavisam cita. Pēc aptuveni 350 kilometriem un pirmās pieturvietas Cēsīs daudziem dalībniekiem akumulatoros vēl bija 30–35% enerģijas atlikums, un daļa ekipāžu Tartu sasniedza bez jebkādas papildu uzlādes.
Ja vēl pirms dažiem gadiem elektromobilitāte šķita vairāk nākotnes solījums, tad šodien tā arvien biežāk kļūst par ikdienu. Un Ignitis EV Race ir viens no labākajiem veidiem, kā to ieraudzīt savām acīm.
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