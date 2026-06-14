ASV Aizsardzības ministrija papildinājusi sarakstu ar uzņēmumiem, kurus tā uzskata par saistītiem ar Ķīnas militāro sektoru, tajā iekļaujot vairākus pasaulē labi zināmus Ķīnas zīmolus, tostarp elektroauto ražotāju “BYD”, e-komercijas gigantu “Alibaba” un interneta meklētājprogrammas uzņēmumu “Baidu”.
Atjauninātais saraksts, ko Pentagons publicēja pirmdien, tagad ietver 188 uzņēmumus. ASV amatpersonas norāda, ka tajā iekļautie uzņēmumi tiek uzskatīti par tādiem, kas tieši vai netieši veicina Ķīnas aizsardzības industrijas attīstību vai iesaistās tā dēvētajā militāri civilajā integrācijā, kurā civilajā sektorā radītās tehnoloģijas un inovācijas var tikt izmantotas arī militāriem mērķiem.
Uzņēmumu iekļaušana sarakstā automātiski nenozīmē sankciju piemērošanu, tomēr tā var radīt reputācijas riskus un ierobežot iespējas sadarboties ar ASV valdības struktūrām. Sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem un to kontrolētajām struktūrām tiks liegta iespēja slēgt līgumus ar ASV aizsardzības sektoru.
Ķīnas vēstniecība Vašingtonā šo soli nosodījusi, nosaucot to par diskriminējošu. Vēstniecības pārstāvis paziņojis, ka Ķīnas uzņēmumi, kas darbojas ārvalstīs, ievēro attiecīgo valstu likumus un noteikumus, un aicinājis ASV veidot "taisnīgu, godīgu un nediskriminējošu vidi" Ķīnas uzņēmumiem.
Arī vairāki citi sarakstā iekļautie uzņēmumi noraidījuši Pentagona secinājumus. Alibaba paziņojusi, ka nav ne Ķīnas militārs uzņēmums, ne daļa no militāri civilās integrācijas stratēģijas. Uzņēmums norādījis, ka izmantos visas pieejamās juridiskās iespējas, lai aizstāvētu savu reputāciju. Baidu savukārt paziņojis, ka tā iekļaušanai sarakstā neesot ticama pamatojuma.
Pentagons skaidro, ka vairāki no jaunpievienotajiem uzņēmumiem ir saistīti ar Ķīnas Rūpniecības un informācijas tehnoloģiju ministriju vai citām valsts institūcijām, kurām ir nozīmīga loma valsts tehnoloģiju un rūpniecības politikas īstenošanā.
Saraksta paplašināšana notikusi laikā, kad Vašingtona un Pekina cenšas stabilizēt attiecības pēc vairāku gadu tirdzniecības un tehnoloģiju strīdiem. Tomēr ASV politiskajās aprindās arvien biežāk izskan aicinājumi ierobežot sadarbību ar Ķīnas uzņēmumiem, kurus Vašingtona uzskata par potenciāli saistītiem ar valsts militārajām interesēm.
Īpašu uzmanību piesaistījusi tieši BYD iekļaušana sarakstā. Uzņēmums pēdējos gados kļuvis par vienu no pasaules lielākajiem elektroauto ražotājiem un vairākos tirgos konkurē ar ASV uzņēmumu "Tesla". Lai gan BYD automašīnas ASV tirgū praktiski nav pārstāvētas, uzņēmuma straujā izaugsme pasaules mērogā padarījusi to par vienu no redzamākajiem Ķīnas rūpniecības veiksmes stāstiem.
Vairāki analītiķi norāda, ka Pekina šo soli, visticamāk, uztvers kā daļu no plašākas ASV stratēģijas ierobežot Ķīnas tehnoloģisko un ekonomisko ietekmi. Vienlaikus eksperti atzīmē, ka šādu sarakstu praktiskā ietekme var būt ierobežota, ja tiem neseko stingrāki ekonomiski vai tirdzniecības ierobežojumi.
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