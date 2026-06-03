Radio un televīzijas raidījumu vadītājas uzmanības centrā nonācis spēkrats, kurš no tehniskā viedokļa jau labi pazīstams, taču tā vizuālais tēls ir pilnīgi jauns un svaigs. Nissan Micra savā sestajā paaudzē ir pārtapusi par 100% elektroauto. Par pamatu šī modeļa izstrādei izmantots Renault 5 E-Tech (kas, starp citu, uzvarēja gan Eiropas, gan Latvijas elektroauto konkursā).
Micra ir vizuāli ļoti glīts auto — tās apaļās "ačteles" uzreiz pievērš uzmanību un piešķir tai rotaļīgu, gandrīz draudzīgu seju. Un tā nav nejaušība — šī auto dizains tapis Nissan Design Europe studijā Londonā, kur mērķis bija radīt drosmīgāku un izteiksmīgāku tēlu. Iedvesma nāk gan no iepriekšējām Micra paaudzēm ar to raksturīgajām apaļajām formām, gan no mūsdienu SUV stila. Rezultātā ir sanācis auto ar savu raksturu kurš ja mācētu runāt jums smaidot teiktu: "jā, es esmu praktisks, bet garlaicīgs — noteikti nē."
Neskatoties uz saviem izmēriem, Micra nav auto tikai pilsētai — ar to droši var doties arī tālākos braucienos. Ar vienu uzlādi tas spēj veikt līdz pat 414 km, un tā uzlādes sistēma spēj uzņemt jaudu līdz pat 100 kW. Un tas nozīmē ka tā akumulatoru no 20% līdz 80% ir iespējams uzlādēt aptuveni pusstundas laikā.
Interesanti, ka, braucot ar šo auto pilsētas satiksmē, nav tāda sajūta, kā ierasts mazauto. Salons ir ērts, apdare ir vairāk nekā kvalitatīva, Harman Kardon audio sistēma rūpējas par patīkamu brauciena muzikālo fonu, un piekare gana labi tiek galā ar ceļa nelīdzenumiem. Micra elektro versijā ir ievērojami zemāks smaguma centrs nekā iepriekšējām paaudzēm (pateicoties akumulatoram novietojumam grīdā). Rezultāts? Stabilāka vadāmība un sajūta, ka brauc ar "lielāku" auto, nekā tas patiesībā ir.
Runājot par dinamiku — mainot braukšanas režīmus, šo auto iespējams pielāgot konkrētā brīža noskaņojumam. Ja nekur nesteidzies, ieslēdz ECO režīmu — tad auto ir lēnīgs, bez asiem rāvieniem vai straujiem paātrinājumiem. Savukārt, ja vēlies braukt agresīvāk, izvēlies SPORT režīmu un dod vaļu 150 elektriskajiem zirdziņiem.
Bāzes versijā šis auto ir aprīkots ar 40 kWh akumulatoru, 120 ZS jaudīgu elektromotoru un priekšējo riteņu piedziņu. Šādu auto iespējams iegādāties, sākot no 27 290 €. Savukārt Sandas Dejus testa auto ir augstākajā komplektācijā Evolve — tam ir 52 kWh "aķis", 150 "zirgi", un tā cena ir 34 190 €.
Daudzi mūsdienu elektroauto var kalpot arī kā strāvas avots dažādu elektroierīču darbināšanai. Arī Nissan Micra ir aprīkota ar V2L (Vehicle-to-Load) funkciju, kas ļauj no auto akumulatora pieslēgt un darbināt, piemēram, elektroinstrumentus, kafijas aparātu vai pat nelielu sadzīves tehniku. Tas nozīmē, ka Micra var būt noderīga ne tikai ikdienas pārvietošanās vajadzībām, bet arī izbraucienos dabā, kempingā vai situācijās, kad nepieciešams neatkarīgs elektrības avots. Praktiski — mazs pilsētas auto ar lielāku pielietojumu, nekā sākumā varētu šķist.
Noslēgumā var teikt — jaunā Nissan Micra ir krietni vairāk nekā tikai kārtējais pilsētas mazauto. Tā joprojām saglabā Micra raksturīgo vieglumu un draudzīgo raksturu, taču tagad to papildina arī praktiskums, dinamika un ilgtspējīgāka piedziņa. Vai tas būs ideāls auto visiem? Visticamāk, nē. Bet tiem, kas meklē kompaktu, stilīgu un modernu elektroauto ikdienai, Micra noteikti ir viens no variantiem ko aplūkot tuvāk.
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