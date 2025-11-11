Ugunsgrēks pirmdienas vakarā skāris daudzdzīvokļu namu Purvciemā, Džohara Dudajeva gatvē. Deguši bērnu ratiņi un dzīvokļa durvis. Notikumā viens cilvēks ir cietis, 30 cilvēki no ēkas evakuējās paši, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
Cietusī persona evakuācijas laikā saindējusies ar degšanas produktiem un nodota mediķu rokās.
VUGD norāda, ka liesmas dega 1 m² platībā un apdzēšana prasīja apmēram stundu.
Degušajos bērnu ratiņos neviena par laimi nav bijis.
Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu par ugunsgrēka iemesliem. Uguns skartās mājas iedzīvotāji pauž atšķirīgas notikušā versijas.
"Cilvēkiem, kas dzīvo aiz degušajām durvīm, ir atkarību problēmas un bērnu ratiņus, iespējams, aizdedzināja izsmēķis," spriež kāda mājas iemītniece.
Cits kaimiņš stāsta, ka dzirdējis runas par tīšu bērnu ratiņu aizdedzināšanu.
Par ugunsgrēku tovakar brīdināja dūmu detektori, vēlreiz apliecinot, ka tie spēj glābt dzīvības.
Plašāk skaties raidījuma sižetā šeit.
