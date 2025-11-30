Bojāgājušo cilvēku skaits ugunsgrēkā Honkongas dzīvojamo namu kompleksa augstceltnēs pieaudzis līdz 164, svētdien paziņoja Honkongas varasiestādes.
100 cilvēki joprojām ir pazuduši bez vēsts, bet 79 cilvēki ugunsgrēkā ievainoti.
Glābēji turpina pazudušo meklēšanu.
Bojāgājušo vidū ir 37 gadus vecs ugunsdzēsējs un vairākas Indonēzijas un Filipīnu pilsones, kas strādāja par mājkalpotājām.
Ugunsgrēks, kas sākās trešdien un apņēma septiņas augstceltnes Taipo rajonā, tika apdzēsts piektdien.
Šis ugunsgrēks ir postošākais, kādu Honkonga pieredzējusi pēdējos 80 gados. Liesmas apņēma septiņas no astoņām augstceltnēm Taipo rajonā, kas atrodas Honkongas ziemeļu daļā Jaunajās teritorijās netālu no robežas ar Ķīnas pamatteritorijas pilsētu Šeņdžeņu.
Kompleksā ir pavisam 2000 dzīvokļu. Katrai ēkai ir 32 stāvi.
Mediji vēstīja, ka visas ēkas tika atjaunotas un tās aptvēra bambusa sastatnes.
Ugunsgrēka cēlonis vēl nav noskaidrots. Varasiestādes ir sākušas izmeklēšanu un pārbauda drošības standartus bambusa sastatnēm un plastmasas tīkliem ap šīm ēkām.
Honkongas korupcijas apkarošanas birojs paziņoja, ka sācis izmeklēšanu par remontdarbiem kompleksā. Saistībā ar ugunsgrēku ir aizturēti trīs vadoši darbinieki uzņēmumā "Prestige Construction & Engineering Company", kas veica rekonstrukciju. Honkongas būvuzraudzības iestāde devusi rīkojumu pārtraukt darbu visos 28 šī uzņēmuma īstenotajos projektos.
Savukārt drošības policija sestdien aizturējusi 34 gadus vecu aktīvistu, kas dalījis skrejlapas metro stacijās un internetā savācis 10 000 parakstus petīcijai, pieprasot saukt pie atbildības vainīgos. Aktīvistam draud kriminālapsūdzības musināšanā, bet petīcija tīmeklī vairs nav pieejama.
Šis ir lielākais ugunsgrēks Honkongā upuru skaita ziņā kopš 1948. gada, kad sprādzienā un tam sekojošā ugunsgrēkā gāja bojā 135 cilvēki.
