Traģiski šī diena sākās kādā daudzdzīvokļu namā Rīgā, Pļavniekos, kur ugunsgrēkā vienā no dzīvokļiem bojā gāja divi vīrieši. Vēl vairāki iedzīvotāji, pateicoties ugunsdzēsējiem, par mata tiesu izglābās no saindēšanās ar indīgajiem dūmiem. Nelaimes vietā neilgi pēc notikušā pabija 360TV Ziņu žurnālists Miks Dūcis, kurš guva atbildi uz jautājumu – kāpēc dūmu detektors nepaglāba no nāves izdegušā dzīvokļa iemītniekus?
Lai gan liesmas laupījušas divu cilvēku dzīvības, nelaimes vietā redzamais par to neliecina. Izdeguši vien desmit kvadrātmetri jeb viena istaba, kurā izcēlies ugunsgrēks. Pat lielākā daļa kaimiņu pamanījuši notiekošo vien tad, kad pagalmā atskanējušas sirēnas. Kaimiņiene Olga atzina, ka šis notikums ir liela nelaime un šoks.
Nelaimes vietā satiktā dzīvokļa saimniece Antoņina pati par mata tiesu spējusi izglābties, taču zaudējusi gan dēlu, gan vīru: "Gan dēls aizgāja bojā, gan vīrs. Abi. Divi līķi."
Ugunsgrēks izcēlies dēla istabā neilgi pēc septiņiem rītā. Pati saimniece vēl centusies ko darīt un pamodināt dēlu, taču bijis jau par vēlu – kodīgie dūmi izplatījušies strauji. Dzīvoklī palicis arī vīrs, kurš pats nav spējis pārvietoties. Saimniece pieļauj, ka ugunsgrēks sācies no elektroinstalācijas vai pagarinātāja.
Vaicāta par dūmu detektoru, saimniece apstiprināja, ka tas dzīvoklī bijis: "Bija, bija... Šajā istabā. Nezinu, redziet, nenostrādāja... Varbūt tur jau... Ziniet, biju te aizņemta ar vīru. Var jau būt, ka viņš skanēja... Te viņš stāvēja... Ak, kurš gan tās baterijas izvilcis?"
Endija Dalbiņa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas inspektore, skaidro, ka šobrīd vēl nav noskaidroti ugunsgrēka precīzi iemesli, taču statistika par dūmu detektoru lietošanu ir satraucoša. Bieži vien detektori nenostrādā, jo tiem izņemta baterija vai tie nav pareizi uzstādīti: "Jāatceras, ka dūmu detektors, lai tas strādātu, ir jābūt ievietotai darba kārtībā esošai baterijai."
Ugunsdzēsēji aicina pievērst uzmanību tam, kur tieši uzstādīti dūmu detektori, jo plauktiņā vai skapī novietots detektors nespēs laikus ziņot par briesmām.
Pērn 1546 ugunsgrēkos, kas izcēlušies dzīvojamajās ēkās, vien 21% gadījumu bija uzstādīti dūmu detektori. 61% gadījumu detektoru nebija, bet vēl gandrīz 18% ugunsgrēku nav skaidru ziņu par detektoru klātbūtni.
