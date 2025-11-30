Šorīt ugunsgrēkā Jūrmalā gājuši bojā divi cilvēki, aģentūra LETA uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumu uz ugunsgrēku VUGD saņēma plkst. 6.49. Kādas piecstāvu dzīvojamās mājas trešajā stāvā dega dzīvoklis piecu kvadrātmetru platībā. Dzīvoklī izveidojās piedūmojums un gāja bojā divi cilvēki.
Plkst. 8.16 VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 36 izsaukumus - piecus uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.
