Lielbritānijā tiesā izskatīta lieta par 13 mēnešus veca zēna nāvi, kurā apsūdzēts viņa aprūpētājs adopcijas procesā — bijušais skolotājs Džeimijs Vārlijs. Savukārt viņa partneris Džons Makgovans-Fazakerlijs apsūdzēts par bērna nāves pieļaušanu un vēl citiem pārkāpumiem, ziņo ārvalstu mediji.
Prokuratūra tiesai norādīja, ka mirušais bērns, Prestons Deivijs, pēdējos dzīves mēnešos piedzīvojis sistemātisku vardarbību — viņš pakļauts fiziskai vardarbībai, seksuāli izmantots un slikti aprūpēts. Zēns tika nodots pāra aprūpē 2023. gada aprīlī, kad viņam bija deviņi mēneši.
Aptuveni četrus mēnešus vēlāk bērns tika nogādāts slimnīcā bez samaņas un dzīvībai kritiskā stāvoklī. Mediķiem neizdevās viņu glābt. Tiesu medicīniskā ekspertīze konstatēja, ka nāves cēlonis bijis akūts augšējo elpceļu nosprostojums, kas varēja rasties nosmakšanas rezultātā.
Kā tiesā uzsvēra prokurors Pīters Raits, notikušais "nebija nejaušs negadījums", bet gan apzināta rīcība. "Pierādījumi liecina, ka bērns tika nogalināts cilvēka rokās, kuram bija uzticēta viņa labklājība," viņš sacīja, norādot uz Vārliju kā galveno atbildīgo. Tāpat prokuratūrā uzsvērts, ka bērns šo četru mēnešu laikā slimnīcā nogādāts vairākkārt.
Izmeklēšanā konstatēts, ka
bērnam bija aptuveni 40 dažādi ārēji un iekšēji ievainojumi,
tostarp zilumi un lūzums. Tāpat no apsūdzētā telefona iegūti video materiāli, kuros fiksēta vardarbība pret bērnu.
Vārlijs noliedz slepkavību un citas viņam izvirzītās apsūdzības. Arī viņa partneris Džons Makgovans-Fazakerlijs savu vainu noliedz. Tiesas process turpinās.
Aptauja
Kā Stambulas konvencijas ratificēšana jūsuprāt ietekmējusi situāciju ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēs Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu