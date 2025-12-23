Nākamajā gadā Latvijā gaidāms degvielas un smēķējamo produktu cenu kāpums, informē Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA).
Akcīzes nodokļa palielināšanas dēļ no 2026. gada 1. janvāra pieaugs šo preču mazumtirdzniecības cenas. LTA norāda, ka minētie skaitļi atspoguļo minimālo iespējamo sadārdzinājumu.
Paredzēts, ka 20 cigarešu paciņas cena palielināsies no 5,40 līdz 7,10 eiro.
Cigarillu un cigāru desmit gabalu iepakojums kļūs dārgāks par 0,50 eiro, savukārt smēķējamās tabakas cena 40 gramu iepakojumā pieaugs par 0,90 eiro.
Cenu kāpums skars arī citus tabakas izstrādājumus. Karsējamās tabakas 5,4 gramu iepakojums sadārdzināsies par 0,30 eiro, elektroniskās smēķēšanas ierīces ar divu mililitru e-šķidrumu — par 0,20 eiro, bet tabakas aizstājējprodukti, piemēram, 14 gramu nikotīna spilventiņu iepakojums, maksās par 0,40 eiro vairāk.
Vienlaikus pieaugs arī degvielas cenas —
benzīns un dīzeļdegviela sadārdzināsies par trim centiem litrā, bet autogāze — par septiņiem centiem litrā.
LTA uzsver, ka arī šīs izmaiņas atspoguļo minimālo cenu pieaugumu.
Asociācija norāda, ka degvielas cenu kāpums būtiski ietekmē arī citu preču izmaksas — pieaugot degvielas cenai par 5%, patēriņa preču cenas vidēji palielinās par 1%. Tāpat LTA atgādina, ka akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem mainīsies no 2026. gada 1. marta.
Vienlaikus LTA vērš uzmanību, ka vairākās Eiropas Savienības valstīs nodokļu likmes netika paaugstinātas, bet Polijā šo lēmumu apturējis prezidenta veto.
