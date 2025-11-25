Pagājušajā nedēļā Vecrīgā kāds jaunietis konflikta laikā izšāvis no ieroča, informēja Rīgas Pašvaldības policijā.
19. novembrī pašvaldības policijas Videonovērošanas centra darbinieki kamerās ievēroja trīs jauniešus, starp kuriem bija izcēlies konflikts. Tā laikā viens no iesaistītajiem no jakas kabatas izvilka un gaisā izšāva ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu.
Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajai pašvaldības policijas ekipāžai, kas jau pēc nepilnas minūtes ieradās notikuma vietā un aizturēja jaunieti ar ieroci.
Jaunietis paskaidroja, ka ieroci esot izmantojis pašaizsardzības nolūkos, jo viņam ar draugu esot izveidojies konflikts ar citu jaunieti.
Uzreiz pēc tam uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma darbu adresē turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu