"Radio Brīvība" nule publiskojis līdz šim plašākai sabiedrībai nezināmus videoierakstus, kuros redzami okupētajā Bučā 2022.gada martā krievu karavīru pastrādātie noziegumi, tajā skaitā kāda vietējā iedzīvotāja slepkavība.
Novērošanas kameru video, kas nonācis "Radio Brīvība" ukraiņu redakcijas rīcībā, fiksēts 70 gadus vecā Bučas iedzīvotāja Volodimira Rubailo nāves brīdis - 2022. gada 4. martā Krievijas karavīri viņu nošāva Jablonskas ielā.
Atsevišķi video kadri tika publicēti jau jūnijā, bet tagad atklātībā nodots plašāks uzfilmētā video materiāls.
Video redzams, kā vīrietis vispirms tiek šaujot savainots, bet pēc tam viņam tiek iešauts galvā.
Viens no karavīriem tuvojas vīrieša ķermenim un kaut ko izņem no viņa kabatas.
Pēc tam tā pati karavīru grupa dodas uz netālo pārtikas preču veikalu un to izlaupa.
Pārtikas preces un pudeles, iespējams, alkoholiskie dzērieni, tiek iznestas grozos un maisos vai izvestas veikala ratiņos.
Vēlāk viņi nozagto izdzer turpat kameru priekšā.
Vienā brīdī viens no karavīriem pamana kameru un sadragā to ar nez kur dabūtu zobenu.
Noziegumā varētu būt iesaistīti Pleskavas 234. desanta pulka karavīri, kas tobrīd atradās šajā teritorijā, konstatēts "Radio Brīvība" izmeklēšanā.
Žurnālisti pieļauj, ka šaušana notikusi no pozīcijas, kur saskaņā ar Ukrainas ballistikas ekspertu slēdzienu atradās seržanta Vladimira Borzunova vadītā vienība.
Sarunā ar "Radio Brīvība" korespondentu seržants Borzunovs apstiprināja, ka Rubailo, kā arī Oleksandru Konovalovu un Ihoru Horodecki nogalinājuši Krievijas karavīri, taču noliedza, ka viņš vai viņa padotie būtu bijuši iesaistīti.
Kā noskaidroja žurnālisti, tieši Borzunovs bija tas, kurš kaut ko izņēma no Rubailo kabatas.
Saskaņā ar precizētajiem datiem Krievijas okupācijas laikā tika nogalināti vairāk nekā 380 Bučas iedzīvotāji.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.