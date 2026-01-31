ASV Minesotas štata lielākajā pilsētā, trīs miljonu cilvēku apdzīvotajā Mineapolē, turpinās protesti pret Imigrācijas policijas ("Immigration and Customs Enforcement" jeb saīsināti ICE) reidiem pilsētā. 

Tie īpaši pastiprinājās pēc tam, kad sadursmes laikā ar imigrācijas policistiem (federālajiem aģentiem) tika nošauts 37 gadus vecs ASV pilsonis, mediķis Alekss Preti. Viņa nāves apstākļi patlaban tiek izmeklēti. Tas ir jau otrais nāves gadījums protestētāju vidū, jo janvāra sākumā policijas reida laikā tika nošauta trīs bērnu māte, arī ASV pilsone Renē Guda. Patiesībā, dzīvojot Latvijā, ir grūti saprast Mineapolē notiekošo. Amerikāņiem nāktos mums skaidrot, ka ASV Imigrācijas policija pakļaujas nevis Mineapoles pilsētai un pat ne Minesotas štata vadībai, bet gan federālajai valdībai Vašingtonā, ASV Iekšzemes drošības departamentam. Ka ASV ir citāda protestu kultūra, gan protestētāju, gan varas pārstāvju gatavība pielietot vardarbību ir augstāka nekā Latvijā. Turklāt ieroču skaits, kas atrodas privātās rokās ASV, ir nesalīdzināmi lielāks nekā Latvijā. Saprotams, šo faktu likumsargi nemitīgi patur prātā.

