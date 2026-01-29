Spānijas valdība šonedēļ paziņoja par plāniem piešķirt legālu statusu lielai daļai valstī dzīvojošo nelegālo imigrantu, kā arī sniegt viņiem iespēju likumīgi strādāt. 

Domājams, ka sociālistu premjera Pedro Sančesa vadītās valdības izdotais rīkojums varētu attiekties uz aptuveni pusmiljonu cilvēku. Spānijas spertais solis, kuru asi kritizējusi labējā opozīcija, izteikti kontrastē ar citu Eiropas valstu īstenoto politiku, kā arī ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas ieturēto kursu.

Drīkstēs strādāt

Migrācijas reforma, kas ir viens no vērienīgākajiem šāda veida plāniem Eiropā pēdējos gados, tiks īstenota ar Sančesa mazākuma valdības rīkojumu, jo parlamentā tai nav vairākuma atbalsta. Līdzīga veida iniciatīva Spānijā jau bija saņēmusi 700 000 parakstu, tomēr parlamentā atbalstu nav guvusi. Izskanējis, ka par vērienīgu nelegālo imigrantu legalizāciju Sančesa valdība izlēmusi pēc sarunām ar radikāli kreiso partiju "Podemos", kas iepriekš ir bijusi Sančesa valdībā, bet tagad atrodas opozīcijā. Informējot par valdības lēmumu, migrācijas lietu ministre Elma Saisa

