Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Arī šonedēļ grāmatu topā iezīmējas noturīgas lasītāju izvēles. Jau otro nedēļu pēc kārtas no desmit pirktākajām grāmatām piecas pieder vienai autorei - Frīda Makfadena, apliecinot viņas darbu nemainīgo pieprasījumu un uzticīgo lasītāju loku.
Topā atrodas visas "Mājkalpotāja" sērijas grāmatas, kā arī autores jaunākais romāns "Mīļotais" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas turpina piesaistīt spriedzes literatūras cienītājus ar psiholoģiski saspringtu sižetu un negaidītiem pavērsieniem.
Par nozīmīgu notikumu šīs nedēļas topā kļuvusi arī jaunpienācēja, kas uzreiz ierindojusies godpilnajā otrajā vietā - sērijas "Laika stāsti" devītā grāmata "Pastnieks" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kuras autori ir Dace Judina un Arturs Nīmanis. Šis romāns ved cauri vairākiem gadsimtiem, Pasta Mājas sienās savijot vēsturiskus satricinājumus ar pastmeistaru Treimaņu dzimtas septiņu paaudžu likteņiem. Mīlestība, nodevība, varonība un alkatība kļūst par vienotu stāstu, kas iegūst jaunu elpu brīdī, kad uzrodas mantinieki un senais arhīvs sāk atklāt noslēpumus, kuri ne visiem ir pa prātam. "Pastnieks" apliecina, ka vēsturiski romāni joprojām spēj būt aktuāli, dzīvi un lasītāju ļoti pieprasīti.
Stabilu vietu topā jau ceturto nedēļu pēc kārtas saglabā arī "Mīlamā" - Ingas Ābeles romāns "Leģenda par sidraba šķirdautu. Aspazija" (izdevniecība "Dienas grāmata"),. Darbs turpina uzrunāt ar poētisku valodu, simboliem piesātinātu vēstījumu un drosmīgu mēģinājumu atklāt Aspaziju kā dzīvu, sarežģītu un laikmetu pārsniedzošu personību. Citāti, kas romānā plūst kā no vairākiem laika avotiem, veido bagātīgu literāru audumu un ļauj lasītājam sastapties ar Aspazijas nemirstīgo garu nevis caur faktu uzskaitījumu, bet caur sajūtu, tēlu un likteņu virkni.
Šīs nedēļas tops vēlreiz apliecina - lasītāji meklē gan aizraujošu spriedzi, gan dziļus, pārdomām rosinošus stāstus, kuros iespējams iegrimt ilgāk. Lai arī turpmāk grāmatas kļūst par drošu pieturpunktu ikdienā, atklāj jaunus skatpunktus un ļauj atgriezties pie stāstiem, kas paliek prātā vēl ilgi pēc pēdējās lappuses aizvēršanas.
