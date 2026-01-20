Pirms vairāk nekā trīs gadiem, 2022. gada oktobrī, Eiropas Prokuratūra sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) veica kratīšanu Līvānu novada domē un toreizējā priekšsēdētāja Andra Vaivoda ("Latvijas attīstībai") privātmājā, ko plaši atspoguļoja arī mediji.
Daudz mazāka uzmanība šā gada sākumā bija pievērsta ziņai, ka 9. janvārī Eiropas Prokuratūra pieņēma lēmumu izbeigt kriminālprocesu par iespējamo krāpšanu, īstenojot Līvānu industriālās zonas izveides projektus. Bijušā priekšsēža A. Vaivoda darbībā nav konstatēts noziedzīga nodarījuma sastāvs.
Jāatgādina, ka pagājušā gada oktobrī KNAB rosināja Eiropas Prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret trim Valkas novada pašvaldības personām par iespējamu krāpšanu lielā apmērā, kas notikusi, īstenojot ražošanas teritorijas izveides projektu. Bet pērn novembrī KNAB rosināja sākt kriminālvajāšanu pret piecām Valmieras novada pašvaldības personām par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Izskan viedokļi no politiķiem, ka šīs lietas var beigties tāpat kā Līvānu lieta. Jau 2024. gada vasarā Latvijas Pašvaldību savienība aicināja Eiropas institūcijas izvērtēt iespēju izbeigt kriminālprocesus, kas uzsākti par pašvaldību īstenotajiem projektiem uzņēmējdarbības veicināšanai, piesaistot ES finansējumu. It īpaši, ja nav pazīmes, kas liecinātu par personīga labuma gūšanu vai mākslīgu būvniecības izmaksu sadārdzināšanu.