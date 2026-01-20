8. janvārī Rīgas pašvaldības policija (RPP) saņēma informāciju par kādu Volvo markas automašīnu, kuru, iespējams, vadījusi persona bez derīgas autovadītāja apliecības, vēstīts RPP "Facebook" lapā.
Patrulējot Ķengaraga apkaimē, Rīgas pašvaldības policija pamanīja minēto transportlīdzekli un vairākkārt, izmantojot skaļruni, deva rīkojumu autovadītājam apstāties. Vadītājs policijas prasības ignorēja, turpinot braukšanu.
Automašīnu izdevās apturēt tikai pēc tam, kad operatīvais transportlīdzeklis aizšķērsoja tai ceļu. Sarunas laikā pie stūres sēdošais vīrietis atzina, ka viņam nav autovadītāja apliecības, un pēkšņi uzsāka bēgšanu. Pašvaldības policijas darbinieki nekavējoties sekoja bēgošajam transportlīdzeklim, kas iebrauca daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos.
Pēc neilga brīža automašīna apstājās, un gan vadītājs, gan pasažieris izkāpa no spēkrata un mēģināja aizbēgt. Pārmeklējot apkārtni, likumsargiem izdevās atrast blakussēdētāju, kurš slēpās kāda nama pagalmā. Vīrietis tika aizturēts, un viņa kabatā konstatēts iepakojums ar baltu pulverveida vielu.
Vēlāk notikuma vietā darbu pārņēma Valsts policija, kas veica turpmākās procesuālās darbības. Pēc laika izdevās arī identificēt automašīnas vadītāju un saukt viņu pie atbildības.
