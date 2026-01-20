Otrdienas rīts Latvijā iesācies ar līdz šim zemāko gaisa temperatūru kopš 2024. gada 8. janvāra, liecina meteoroloģisko novērojumu staciju dati.
Kā informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC), plkst. 9 gaisa temperatūra valstī svārstījās no –9,2 grādiem Kolkā un –9,9 grādiem Ventspilī līdz –21 līdz –23 grādiem Mērsragā, Skrīveros, Jēkabpilī, Madonā, Gulbenē un Dagdā. Savukārt Daugavpils novērojumu stacijā sals sasniedza –24 grādus.
Saskaņā ar “Latvijas Valsts ceļu” sniegto informāciju rīta stundās daudzviet Latgalē un Vidzemē termometra stabiņš noslīdēja līdz –23…–24 grādiem. Nepilni –23 grādi tika fiksēti arī atsevišķos posmos uz Liepājas un Ventspils šosejas.
Šāds sals ir bargākais valstī kopš pērnā gada 8. janvāra,
kad atsevišķos Latgales rajonos termometra stabiņš noslīdēja līdz -30 grādiem.
Debesis pārsvarā ir skaidras, taču daļā Kurzemes piekrastes un Vidzemes galējos ziemeļrietumos novērots mākoņu daudzums. Vietām izveidojusies dūmaka un sarma, bet Ventspilī sabiezējusi migla.
Pūš lēns dienvidu vējš, daudzviet valda bezvējš. Gaisa kvalitāte vērtēta kā viduvēja līdz slikta.
Vēlā pirmdienas vakarā sākusies spēcīga ģeomagnētiskā vētra, kas var turpināties arī otrdien. Naktī Latvijā bija vērojama arī ziemeļblāzma.
Rīgā debesis lielākoties skaidras, dienvidu vējš pūš ar ātrumu aptuveni divi metri sekundē. Plkst. 9 gaisa temperatūra galvaspilsētas centrā bija –15 grādi, bet lidostā –17 grādi.
Kad gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, jaunākie skolēni var neapmeklēt izglītības iestādes, atgādina Izglītības un zinātnes ministrija.
Laikposmā no 19. līdz 21. janvārim
Latvijā gaidāma arī gaisa kvalitātes pasliktināšanās,
informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Piesārņojuma līmeni noteiks gan lokālie PM2.5 daļiņu avoti, gan ar dienvidrietumu vējiem ienestais pārrobežu piesārņojums, kā arī apgrūtināta gaisa piesārņojuma izkliede temperatūras inversijas dēļ.
Prognozēts, ka gaisa kvalitātes indekss šajā periodā vietām var būt viduvējs vai pat slikts, īpaši lielākajās pilsētās. Paaugstināta riska iedzīvotāju grupas aicinātas ievērot piesardzību.
Centrs norāda, ka, mainoties vēja virzienam vai citiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, gaisa kvalitāte pakāpeniski uzlabosies.
Pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā maksimālā gaisa temperatūra bija no -4,7 grādiem Liepājas ostā līdz -13,1 grādam Dobelē.
Tikmēr Eiropā 19. janvārī augstākā gaisa temperatūra sasniedza +18 līdz +19 grādus Spānijā un Itālijā, savukārt zemākā temperatūra naktī uz otrdienu — -24 līdz -25 grādi — tika reģistrēta Skandināvijas ziemeļos, Baltkrievijā un Krievijā.
