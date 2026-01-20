ASV prezidenta Donalda Trampa draudi ieviest jaunu tarifu astoņām Eiropas valstīm, kuras iestājušās pret Baltā nama saimnieka plāniem pārņemt Grenlandi, kas ir autonoma Dānijas teritorija, pamudinājuši Eiropas Savienību (ES) meklēt veidu, kā atbildēt uz augošo krīzi Eiropas un Savienoto Valstu attiecībās. 

Vienkāršu risinājumu gan nav, turklāt ES un ASV attiecību krīze var radīt smagas sekas arī NATO aliansē.

Nepatīk karavīri Grenlandē

Briselē svētdien tika aizvadīta ES dalībvalstu vēstnieku sanāksme, kuras laikā tika apsvērtas dažādas iespējas, tostarp tarifi Savienoto Valstu ražojumiem 93 miljardu eiro vērtībā, kā arī tā dēvētā pretpiespiešanas instrumenta iedarbināšana, kas ļautu ierobežot ASV piekļuvi Eiropas tirgum, atklājuši bloka diplomāti. Ārkārtas vēstnieku sanāksme tika sasaukta pēc tam, kad Tramps bija draudējis sešām ES dalībvalstīm – Dānijai, Francijai, Nīderlandei, Somijai, Vācijai, Zviedrijai –, kā arī Apvienotajai Karalistei un Norvēģijai piemērot 10% tarifu visiem to ražojumiem, kas tiek ievesti Savienotajās Valstīs. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē