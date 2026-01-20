Mierīgo un nedaudz miegaino valdības kalendārā gada sākumu Latvijā pārtraukusi asas kritikas šalts no Ārvalstu investoru padomes Latvijā, šādi skarbi iezvanot vēlēšanu gadu.
Turklāt neparasti ir tas, ka Ārvalstu investoru padome (FICIL) savu kritiku ir izšāvusi it kā no divstobrenes, dažu dienu laikā – vispirms asi kritizējot valdību par to, ka ilgi solītā Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija, kuru sākotnēji bija paredzēts ieviest vēl 2024. gadā, arī 2026. gadā vēl joprojām nav apstiprināta un tagad ir atkārtoti izvirzīta saskaņošanai. Tas pamatīgi uztrauc investorus, jo šāda bezdarbība uzņēmējiem arvien grūtāku padara konkurētspējīgu cenu nodrošināšanu, jo nepietiekami apmācīts un ar nepietiekami labu veselību apveltīts darbaspēks kavē ekonomikas un uzņēmējdarbības modernizāciju.
It kā ar to vēl nepietiktu, dažas dienas vēlāk Ārvalstu investoru padome tās valdes locekles Lienes Dubavas personā ir izteikusi šaubas par Latvijas valdības rīcībspēju vispār. Liene Dubava presei norādījusi, ka šī organizācija katru gadu veic "sentimenta indeksu" jeb pētījumu, kurā tiek aptaujāti ārvalstu investori, lai noskaidrotu viņu noskaņojumu, apmierinātību un problemātiskās jomas. Kopumā investoru noskaņojums, neraugoties uz ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un norisēm globālajā vidē, esot piesardzīgi optimistisks, taču pieaugot investoru bažas par Latvijas valdības darba efektivitāti.