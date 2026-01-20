Mierīgo un nedaudz miegaino valdības kalendārā gada sākumu Latvijā pārtraukusi asas kritikas šalts no Ārvalstu investoru padomes Latvijā, šādi skarbi iezvanot vēlēšanu gadu.

Turklāt neparasti ir tas, ka Ārvalstu investoru padome (FICIL) savu kritiku ir izšāvusi it kā no divstobrenes, dažu dienu laikā – vispirms asi kritizējot valdību par to, ka ilgi solītā Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija, kuru sākotnēji bija paredzēts ieviest vēl 2024. gadā, arī 2026. gadā vēl joprojām nav apstiprināta un tagad ir atkārtoti izvirzīta saskaņošanai. Tas pamatīgi uztrauc investorus, jo šāda bezdarbība uzņēmējiem arvien grūtāku padara konkurētspējīgu cenu nodrošināšanu, jo nepietiekami apmācīts un ar nepietiekami labu veselību apveltīts darbaspēks kavē ekonomikas un uzņēmējdarbības modernizāciju.

It kā ar to vēl nepietiktu, dažas dienas vēlāk Ārvalstu investoru padome tās valdes locekles Lienes Dubavas personā ir izteikusi šaubas par Latvijas valdības rīcībspēju vispār. Liene Dubava presei norādījusi, ka šī organizācija katru gadu veic "sentimenta indeksu" jeb pētījumu, kurā tiek aptaujāti ārvalstu investori, lai noskaidrotu viņu noskaņojumu, apmierinātību un problemātiskās jomas. Kopumā investoru noskaņojums, neraugoties uz ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un norisēm globālajā vidē, esot piesardzīgi optimistisks, taču pieaugot investoru bažas par Latvijas valdības darba efektivitāti.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē