Valsts policija aicina palīdzēt atrast bezvēsts pazudušo 2010. gadā dzimušo Zarinu Nesterenko. Pusaudze 18. janvārī ap plkst. 19.30 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Marsa gatvē, un līdz šim nav atgriezusies.
Pazīmes — aptuveni 165 cm gara, kalsnas miesasbūves, gari melni mati, brūnas acis, uz abām rokām vairāki tetovējumi. Pazušanas brīdī bija ģērbusies melnā "Calvin Klein" ziemas jakā, tumšā džemperī, pelēkās sporta biksēs un melnos apavos.
Ikviens, kuram ir informācija par Zarinas Nesterenko iespējamo atrašanās vietu, aicināts nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu