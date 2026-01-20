TV šovu skatītājiem zināmā Doloresa Onzule nonākusi sabiedrības uzmanības centrā pēc savdabīga apsveikuma komponistam Raimondam Paulam viņa jubilejā. Sievietes rīcība izraisījusi asu reakciju — sekojusi atlaišana no darba, kā arī kritika sociālajos medijos. Viņai aizvien ir neizpratne par sabiedrības nosodījuma apmēriem, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Raimonda Paula dzimšanas dienā Onzule publiskoja video, kurā viņa ar pēcpusi spēlē klavieres, pievienojot īsu apsveikumu Maestro. Šī performance daudziem šķita aizvainojoša un izpelnījās plašu nosodījumu. Doloresa atzīst, ka ir šokēta par cilvēku reakciju, tomēr savu rīcību nenožēlo.
Viņa skaidro, ka ideja radusies, redzot daudzos banālos apsveikumus, un šķitis — neliels humors būtu vietā. Onzule uzskatījusi, ka sabiedrība to uztvers kā joku, nevis necieņu, turklāt viņas ieskatā Maestro neesot cilvēks, kuram patīk pārmērīga godināšana.
"Ja es būtu 90 gadus vecs vīrietis, priecātos par šādu apsveikumu,"
saka Doloresa.
Reaģējot uz pārmetumiem, ka viņa nav izpratusi Raimonda Paula nozīmi Latvijas kultūrā, jauniete uzsver — viņa komponistu patiesi ciena un apbrīno viņa mūziku, un nodoms nekad nav bijis aizskarošs. Viņa atzīst, ka viena video dēļ pēkšņi nonākusi teju sabiedrības nosodījuma epicentrā.
Doloresa arī pateicas tiem, kuri šajā situācijā izrādījuši atbalstu. Viņa atklāti runā par ilgstošu cīņu ar depresiju, norādot, ka humors viņai palīdzējis tikt galā ar grūtībām. Vienlaikus viņa atzīst, ka masveidīgais naids un aizvainojošie komentāri bijuši smags pārbaudījums, un pauž neizpratni par cilvēku nežēlību, uzsverot, ka pati nekad citam šādi nedarītu.
