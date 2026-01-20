Krievijas diktators Vladimirs Putins pa diplomātiskajiem kanāliem no ASV saņēmis uzaicinājumu piedalīties ASV prezidenta Donalda Trampa veidotajā Gazas Miera padomē, pirmdien paziņojis Kremlis.
"Mēs pašlaik izskatām visas šī piedāvājuma detaļas un ceram, ka mums izdosies nodibināt kontaktu ar amerikāņu pusi, lai noskaidrotu visas nianses," paziņoja Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs. Uzaicinājumu iesaistīties Miera padomē saņēmis arī Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans, Ēģiptes prezidents Abdelfatahs as Sisi un Argentīnas prezidents Havjers Milejs. Tramps pagājušo ceturtdien paziņoja par Miera padomes izveidošanu, kas ir svarīgs elements ASV atbalstītā Gazas joslas miera plāna otrajā posmā. Piektdien Tramps iecēla ASV valsts sekretāru Marko Rubio un bijušo Lielbritānijas premjerministru Toniju Blēru par Gazas Miera padomes locekļiem dibinātājiem. Tramps, kas pats vadīs šo padomi, iecēlis starp tās septiņiem locekļiem dibinātājiem arī savu īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, savu znotu Džeredu Kušneru un Pasaules Bankas prezidentu Adžaju Bangu. Miera padome pārraudzīs ekspertu komiteju, kurai uzdots pārvaldīt Gazas joslu pēc kara beigām.
