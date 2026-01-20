Vācija pirmdien paziņoja, ka atjauno subsīdijas elektrisko automobiļu iegādēm, tādējādi valstī cenšoties paātrināt pāreju uz videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem.
Vācijas iepriekšējā valdība līdzšinējās subsīdijas elektroauto iegādēm atcēla 2023. gadā saistībā ar valsts budžeta krīzi, izraisot elektrisko automobiļu pārdošanas apjoma kritumu, taču pēdējā laikā šo automašīnu tirdzniecība valstī sākusi atkal pieaugt. Vācijas vides ministrs Karstens Šneiders norādīja, ka subsīdijas būs tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuru ar nodokli apliekamie ienākumi nepārsniedz 80 000 eiro. Pircēji valsts atbalstam varēs pieteikties no maija, un subsīdijas tiks piemērotas elektriskajiem automobiļiem, kas reģistrēti no 2026. gada sākuma. Pilnībā elektrisku automobiļu pircējiem ir tiesības saņemt subsīdijas vismaz 3000 eiro apmērā. "Plug-in" hibrīdiem un automobiļiem, kuros nelieli iekšdedzes dzinēji spēj uzlādēt akumulatorus, ir pieejamas pamata subsīdijas 1500 eiro apmērā. Tāpat būs pieejamas papildu subsīdijas ģimenēm ar bērniem, kā arī mājsaimniecībām ar zemākiem ienākumiem, skaidro Šneiders.
