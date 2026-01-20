Francijas prezidents Emanuels Makrons nosūtījis privātu vēstījumu ASV prezidentam Donaldam Trampam, piedāvājot ceturtdien Parīzē organizēt G7 samitu, apstiprināja Francijas prezidenta tuvākā loka cilvēki.
Tramps no Makrona saņemto vēstījumu iepriekš bija publicējis platformā "Truth Social".
Makrons tajā ierosina uz tikšanos uzaicināt arī Krieviju un Ukrainu, kā arī Dāniju, lai apspriestu domstarpības par Grenlandi.
"Mans draugs, mēs esam pilnīgi vienoti Sīrijas jautājumā. Mēs varam paveikt lielas lietas Irānā.
Es nesaprotu, ko jūs darāt Grenlandē,"
vēstījumā pauda Makrons.
"Es varu noorganizēt G7 sanāksmi Parīzē ceturtdienas pēcpusdienā pēc Davosas," piedāvāja Makrons, minot pasaules elites sanāksmi Šveicē, kurā piedalīsies arī ASV prezidents.
"Es varu uzaicināt ukraiņus, dāņus, sīriešus un krievus uz [sanāksmes] kuluāriem," viņš piebilda.
Tramps vēl pirmdien draudēja ar 200% muitas tarifiem Francijas vīniem, šādi reaģējot uz Francijas nodomu atteikties no uzaicinājuma pievienoties viņa "Miera padomei".
"Tarifu draudi, lai ietekmētu mūsu ārpolitiku, ir nepieņemami un neefektīvi," ziņu aģentūrai AFP otrdien sacīja Makronam tuvs avots.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
