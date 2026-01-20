Pasaulē atzītais latviešu vijolnieks Roberts Balanas savā dzīvē gatavojas nozīmīgām pārmaiņām — viņš drīzumā plāno laulību ar spāņu čellisti Lauru Peribanezu, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Jauno gadu mūziķis sagaidījis kopā ar savu līgavu viņas dzimtajā Barselonā. Sarunā ar žurnālu viņš atklājis, ka pāris aktīvi gatavojas kāzām. Roberts stāsta, ka laulības ceremonija paredzēta vasarā Katalonijā, un uz svinībām plānots aicināt arī viņa vecākus, kuriem tā būs iespēja ne tikai piedalīties svarīgajā notikumā, bet arī atpūsties saulainajā Spānijā.
Mūziķis norāda, ka saderināšanās notikusi pērnā gada augustā romantiskā gaisotnē — uz jahtas netālu no Barselonas. Tieši tur Roberts Laurai pasniedzis saderināšanās gredzenu, saņemot ilgi gaidīto piekrišanu.
Roberts Balanas un Laura Peribaneza ir kopā jau desmit gadus. Viņu ceļi krustojušies, koncertējot Zviedrijā, bet attiecību sākumposmā abi ilgāku laiku dzīvojuši attālināti. Pēdējos sešus gadus pāris mitinās Londonā, kur kopīgi veido gan savu sadzīvi, gan profesionālo karjeru.
