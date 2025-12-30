Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Ziemassvētki ir aiz muguras, un līdz ar svētku gaismām, klusākiem rītiem un nesteidzīgām dienām pienācis īstais brīdis atskatīties - kuras grāmatas aizvadītajā nedēļā bijušas vispirktākās? Iespējams, kādu no tām rūķis atstāja arī zem tavas eglītes. Priecē fakts, ka arī šoreiz lasītāju topā spilgti izceļas bērnu literatūra - vairākas grāmatas, kas bijušas īpaši iecienītas kā Ziemassvētku dāvanas, jo ir vienlaikus izzinošas, krāsainas, asprātīgas un sirsnīgas.
Topā atgriezušies "Kaku stāsti" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), ko sastādījuši Ansis Klintsons un Monta Klintsone, un to atgriešanās saistīta ar veiksmīgi sagaidītu grāmatas piedruku. Šis mūsdienu folkloras krājums ar latviešu dzīvessparu apvieno patiesus, komiskus un brīžiem neticamus stāstus no laukiem un pilsētām, kuros šķietami pikanta tēma kļūst par atslēgu humoram, tabu laušanai un tautas pieredzei bez filtriem. Lasītāji novērtē grāmatas spēju likt pasmaidīt, vienlaikus saglabājot ļoti atpazīstamu, dzīvu un cilvēcīgu skatījumu uz ikdienu.
Savukārt nopietnākā un literāri daudzslāņainā laukā lasītāju uzmanību turpina piesaistīt "Mīlamā" (izdevniecība "Dienas grāmata") Ingas Ābeles romāns, kas veltīts Aspazijas personības un likteņa atklāsmei. Šis darbs izceļas ar bagātīgu, poētisku valodu un dziļu vēsturisko ieceri, ļaujot caur senču stāstiem, simboliem un atmiņu slāņiem pietuvoties Aspazijas nemirstīgajai dvēselei. Kritiķi romānu raksturo kā drosmīgu un emocionāli piesātinātu ceļojumu, kurā liela mīlestība savijas ar nodevības un aizmirstības sāpēm, atklājot dziļu cilvēcisku traģēdiju.
Topā atrodams arī "Sarkanais un melnais, un baltais" (izdevniecība "Zvaigzne ABC") Daces Rukšānes ceturtais smaržu iedvesmotais romāns, kura darbība risinās mūsdienās, pandēmijas priekšvakarā. Šajā stāstā smaržas kļūst par valodu, kas savieno pagātni ar tagadni, atsedz senus aizvainojumus un ļauj ielūkoties trīs paaudžu sieviešu likteņos. Lasītāji un kritiķi atzīmē romāna emocionālo intensitāti, sieviešu raksturu dziļumu un spēju ar niansēm atklāt piederību, nemieru un atgriešanos - tādu, kādu to spēj dot tikai literatūra.
Aizvadītais gads noslēdzas ar bagātīgu lasīšanas pieredzi, un, raugoties uz jauno gadu, novēlam, lai grāmatas arī turpmāk iedvesmo, mierina un pārsteidz. Lai jaunais gads nes daudz labu stāstu, un mēs arī turpmāk varētu kopā atskatīties uz lasītāju iecienītākajām grāmatām, jaunākajiem bestselleriem un darbiem, par kuriem gribas runāt. Ar visām pieminētajām grāmatām aicinām iepazīties "Globuss" grāmatnīcās visā Latvijā un interneta veikalā www.eglobuss.lv. Tiekamies arī jaunajā gadā - starp grāmatām, stāstiem un lasīšanas prieku.
