Latvijas hokeja izlases treneru štābam īsā laikā nācies veikt divas piespiedu izmaiņas olimpiskās komandas sastāvā.
Satraumētā Ērika Mateiko aizstāšana ar Anrī Ravinski vēl tika uzņemta ar vieglu nopūtu – hokejā tā gadās, bet Rodrigo Ābola zaudējums jau ir daudz nozīmīgāks trieciens komandai, jo zaudēts pirmās maiņas centra uzbrucējs. Rodrigo traumu guva sestdienas vakarā NHL spēlē starp Filadelfijas "Flyers" un Ņujorkas "Rangers". Cīņā pie laukuma apmales Ābols kritienā savainoja labās kājas potīti un laukumu atstāja vien ar komandas biedru palīdzību. Cik var noprast no galvenā trenera Harija Vītoliņa teiktā, Rodrigo trauma ir nopietna – kaula plīsums un potītes sastiepums, kas prasīs ilgu atveseļošanos. Žēl, jo Ābolam šī bija laba sezona, 41 spēlē tiekot pie 10 (3+7) rezultativitātes punktiem.
Tukša vieta nepaliks un Rodrigo vietā Milānas braucēju sarakstā iecelts Rihards Bukarts, kurš sezonas pirmo pusi bija bez darba, bet kopš Ziemassvētkiem spēlē Slovākijā, Prešovas komandā deviņos mačos iekrājot deviņus (2+7) punktus.
Tomēr no okeāna otras puses pienāca arī labas ziņas. Sandis Vilmanis kļuvis par 30. Latvijas hokejistu, kurš pasaules labākajā hokeja līgā NHL aizvadījis kaut vienu maču. Viņu izsauca uz Floridas "Panthers", kuras rindās 21 gadu vecais uzbrucējs aizvadījis jau četras spēles, trešajā no tām tiekot arī pie rezultatīvas piespēles, sekmējot cita latvieša Uvja Balinska vārtu guvumu. Tā bijusi pirmā reize, kad NHL čempionātā vienā vārtu guvumā piedalījušies divi latvieši!
Aizvadītā gada labākais Latvijas hokejists Uvis Balinskis tikmēr pagarinājis līgumu ar "Panthers" uz vēl diviem gadiem par 1,75 miljoniem ASV dolāru. Komandas vadības uzticēšanos ventspilnieks atzīmējis ar precīziem metieniem divās spēlēs pēc kārtas!
Latvijas čempionvienība "Mogo/RSU" Notingemā aizvadīja Kontinentālā kausa finālturnīru un kaunā nekrita, lai gan palika piektajā vietā. Grupā ar 0:4 zaudēts mājiniekiem un "bullīšos" ar 2:3 Polijas komandai no Katovices, bet mačā par 5. vietu ar 4:3 uzveikta Francijas čempione Anžē "Ducs".
