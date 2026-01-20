Latvijas vēstniecībā nav ziņu, ka ātrvilcienu sadursmē Andalūzijā būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie, informēja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte.
Viņa norādīja, ka ĀM ir saziņā ar Spānijas policiju, kura, ja tai būs informācija, to nodos vēstniecībai. Pēc ĀM preses sekretāres paustā, ņemot vērā, ka patlaban nav aktīvā tūrisma sezona no Latvijas, iespējamība, ka būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie, ir samērā maza.
Atgādinām, ka Spānijas dienvidos svētdienas vakarā sadūrās divi ātrvilcieni, un katastrofā dzīvību zaudējuši vismaz 39 cilvēki, bet vairāk nekā 120 tika ievainoti.
Valstī izsludinātas trīs dienu sēras. Negadījums notika, kad Malagas–Madrides ātrvilciena pēdējie vagoni netālu no Adamusas nogāja no sliedēm un sadūrās ar pretī braucošo vilcienu, kas bija ceļā no Madrides uz Velvu, pavēstījusi Spānijas dzelzceļa infrastruktūras kompānija "Adif". Vairums bojāgājušo un ievainoto esot atradušies otrā vilciena pirmajos vagonos, vēsta raidorganizācija BBC. Avārijas cēlonis nav zināms. Spānijas satiksmes ministrs Oskars Puente avāriju nosauca par "ārkārtīgi dīvainu”, jo tā notika līdzenā vietā. Spānijas valsts dzelzceļa uzņēmuma "Renfe" vadītājs Alvaro Fernandess Spānijas medijiem paziņoja, ka neviens no avārijā iesaistītajiem vilcieniem nebija pārsniedzis maksimāli pieļaujamo ātrumu – 250 kilometrus stundā.
"Adif" paziņoja, ka ātrgaitas vilcienu satiksme starp Madridi un Andalūzijas pilsētām Kordovu, Sevilju, Malagu un Velvu ir pārtraukta un netiks atjaunota vismaz pirmdien. Šo pilsētu stacijās ir izveidotas telpas, kur tiek sniegta palīdzība upuru tuviniekiem.
Spānijā ir Eiropā lielākais ātrgaitas dzelzceļa tīkls, un vilcienu ātrums pārsniedz 250 kilometrus stundā. Sliežu ceļu kopgarums pārsniedz 3100 kilometrus.
Šajā gadsimtā lielākā vilcienu avārija Spānijā notika 2013. gadā, kad 80 cilvēki gāja bojā, vilcienam noejot no sliedēm valsts ziemeļrietumos. Izmeklēšanā tika secināts, ka vilciens brauca ar ātrumu 179 kilometri stundā posmā, kurā ātruma ierobežojums bija 80 kilometri stundā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu