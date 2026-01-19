Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre pirmdien apstiprināja, ka nedēļas nogalē saņēmis vēstuli no ASV prezidenta Donalda Trampa, kurā teikts, ka viņš vairs neesot ieinteresēts “tikai” miera jautājumos, jo nav saņēmis Nobela Miera prēmiju, ziņo "Politico".
"Ņemot vērā, ka jūsu valsts nolēma man nepiešķirt Nobela miera prēmiju par astoņu karu apturēšanu un vēl citām lietām, es vairs nejūtu pienākumu domāt tikai par mieru, lai gan tas vienmēr būs dominējošs. Tagad varu domāt par to, kas ir labs un pareizs Amerikas Savienotajām Valstīm," Tramps rakstīja svētdien, piebilstot, ka tiecas pēc "pilnīgas un totālas kontroles pār Grenlandi".
Stēre Norvēģijas medijam "VG" sacīja, ka Trampa vēstule bijusi atbilde uz īsziņu, ko tajā pašā dienā Stēre kopā ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu nosūtīja ASV prezidentam. Tajā
Ziemeļvalstu līderi aicinājuši mazināt spriedzi un lūguši sarīkot trīspusēju telefonsarunu.
Norvēģijas valdība Nobela prēmiju nepiešķir — to pasniedz neatkarīga komiteja.
ASV prezidenta paziņojums, ka viņš vairs nav koncentrējies uz miera uzturētāja lomu, izskan laikā, kad viņš arvien agresīvāk izsaka draudus saistībā ar Grenlandi — pašpārvaldes tiesības baudošo Dānijas teritoriju, kuru Tramps solījis pārņemt ASV kontrolē.
Nedēļas nogalē Tramps paziņoja, ka no 1. februāra noteiks bargus tarifus Eiropas valstīm, kas iebildīs pret viņa plāniem anektēt Grenlandi. Tas mudināja Eiropadomes priekšsēdētāju Antoniu Koštu sasaukt ārkārtas ES līderu samitu jau šonedēļ.
Tramps aktīvi centās iegūt Nobela Miera prēmiju, kuru 2009. gadā saņēma bijušais ASV prezidents Baraks Obama. ASV prezidents vairākkārt apgalvojis, ka esot izbeidzis vismaz astoņus konfliktus — to apstrīdējuši faktu pārbaudītāji.
Nobela prēmija tika piešķirta Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado, kura pagājušajā nedēļā pasniedza savu medaļu Trampam. Tomēr Nobela komiteja vēlāk paziņoja, ka, lai gan fiziskā medaļa var mainīt īpašnieku, pats gods nav nododams.
