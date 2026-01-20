Influencere Alīna Peinere un bijušais basketbolists Žanis Peiners kļuvuši par otrā bērniņa vecākiem, vēsta influenceres publikācija sociālajā medijā "Instagram".
Par priecīgajiem jaunumiem Alīna Peinere paziņojusi publicējot fotogrāfijas no slimnīcas palātas, kurās redzams laimīgais pāris kopā ar jaundzimušo.
Ģimenē jau aug dēls Amari, tagad viņš sagaidījis māsiņu, kurai vecāki devuši vārdu Naomi. Kā norādījusi Alīna Peinere, meitiņa pasaulē nākusi 17. janvārī.
Komentāros jaunos vecākus sveikuši arī sabiedrībā zināmi cilvēki, tostarp Dagmāra Legante, Linda Šeļakova-Paulauska un Felipe Gabriels.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu