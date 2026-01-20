Aktrise, dziedātāja un dzejniece Raimonda Vazdika intervijā žurnālam "Ieva" atklājusi, ka dalība šovā "Pārdziedi mani!" prasījusi ne tikai profesionālas prasmes, bet arī lielu iekšējo drosmi. Viņasprāt, ikviens, kurš piekrīt piedalīties šādā projektā, ir gatavs riskēt, jo īpaši pieredzējušiem māksliniekiem publiska kritika un vērtēšana nav viegla pieredze.
Vazdika stāsta, ka skatītāji neredz to emocionālo un fizisko sagatavošanos, kas notiek pirms uznāciena — saspringto dienu, nervu savaldīšanu, koncentrēšanos un nepieciešamību izstarot pārliecību un enerģiju pat tad, ja iekšēji jūties pavisam citādi.
Skatuve prasa radīt iespaidu, ka uzstāšanās ir vienīgais, ko mākslinieks vēlas darīt, un tas ne vienmēr sakrīt ar patieso pašsajūtu. Kā pati atzīst Vazdika,
"Jā, tur ir neliela izlikšanās."
Tomēr tieši skatuve viņai vienlaikus kalpo arī kā patvērums — vieta, kur iespējams justies maksimāli dzīvai un izmantot visas savas maņas.
Viņa uzsver, ka dažās minūtēs uz skatuves māksliniekam jāspēj atrast visaugstāko enerģijas punktu, pat ja spēki izsīkst. Spēja mobilizēties un “nospridzināt” īsajā uzstāšanās laikā, viņasprāt, ir profesionalitātes neatņemama sastāvdaļa, pat ja pēc tam seko pilnīgs emocionāls sabrukums.
Raimondas spilgto enerģiju pamanījuši ne tikai skatītāji, bet arī citi šova dalībnieki. Viņa pati spriež, ka jaunākās dalībnieces, nosaucot viņu par lielāko pārsteigumu, visticamāk domājušas tieši par šo neatlaidīgo vitalitāti un spēju būt uz skatuves pilnā jaudā arī gados, kad no mākslinieka sabiedrība to vairs automātiski negaida.
Plašāk lasiet žurnālā "Ieva".
