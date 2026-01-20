Šogad ugunsgrēkos dzīvojamās mājās gājuši bojā jau deviņi cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina būt uzmanīgiem, apsildot mājokli.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā statistika liecina, ka šis gads iesācies traģiski – lai gan ugunsgrēku skaits saglabājas līdzīgs kā gadu iepriekš, tomēr sekas ir daudz traģiskākas – 18 dienu laikā ugunsgrēkos gājuši bojā deviņi cilvēki, cietuši 36, bet izglābti 78 cilvēki.

Traģēdija Ķekavas novadā

Traģiska ugunsnelaime notika piektdien, 16. janvārī. Dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gāja bojā divi bērni. VUGD devās uz izsaukumu agrā piektdienas rītā, lai dzēstu ugunsgrēku dzīvojamā ciematā "Jaunlazdu mājas", – dega pirmā stāva dzīvoklis Jaunlazdu ielā 5, un uguns izplatījās uz mājas otro un trešo stāvu, kā arī kāpņutelpu. Mediji ziņoja, ka bojā gāja pusaudzis un maza meitenīte no vienas ģimenes, bet viņu māte ar apdegumiem nogādāta slimnīcā, un vēl viena māsiņa – Bērnu slimnīcā. Kā kaimiņu teikto atstāsta mediji – sievietes vīrs un bērnu tēvs neesot bijis mājās, jo strādājot uz kuģa.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē