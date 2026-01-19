Otrdienas naktī un rīta stundās vietām visos Latvijas reģionos gaiss atdzisīs līdz -20..-24 grādiem, liecina sinoptiķu prognozes. Lielākajā daļā valsts teritorijas temperatūra pazemināsies zem -15 grādiem, bet piekrastē tā būs nedaudz augstāka — ap -10 grādiem.
Nokrišņi nav gaidāmi, atsevišķās vietās veidosies migla un sarma. Pūtīs lēns dienvidu vējš, daudzviet iespējams arī pilnīgs bezvējš.
No pirmdienas vakara līdz otrdienas rītam Latvijas austrumu rajonos būs spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru salu.
Dienas laikā laiks lielākoties būs saulains, tomēr Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos vietām debesis var būt apmākušās. Saglabājoties lēnam vējam vai bezvējam, gaisa temperatūra dienas vidū paaugstināsies līdz -4..-14 grādiem.
Sala un bezvēja kombinācija vietām, īpaši pilsētās, var pasliktināt gaisa kvalitāti.
Rīgā otrdien gaidāms saulains laiks ar lēnu dienvidu vēju. No rīta gaisa temperatūra pilsētas centrā būs ap -13 grādiem, bet Pierīgā var noslīdēt līdz -21 grādam. Dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz aptuveni -10 grādiem.
Gadījumos, kad gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, jaunākie skolēni var neapmeklēt izglītības iestādes.
Saskaņā ar MK noteikumiem izglītības iestādēm ir noteiktas aukstuma robežas, kuras sasniedzot, skolēni var neapmeklēt skolu un palikt mājās. Bērni vecumā līdz 12 gadiem var palikt mājās, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem, savukārt skolēni no 13 gadu vecuma uz skolu var nedoties, ja gaiss atdzisis līdz vismaz -25 grādiem.
